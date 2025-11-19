Dnevni horoskop za 19.novembar: Ovnove očekuje poboljšanje finansijske situacije, Rakovima slede turbulencije u ljubavi, a Lavovima...
Dnevni horoskop za 19. novembar. Donosimo vam detaljnu astrološku prognozu za sve pripadnike Zodijaka. Evo šta su zvezde predvidele svim znacima horoskopa.
OVAN
Pruža vam se prilika da sklopite unosan sporazum. Očekuje vas konstruktivan sastanak i poboljšanje finansijske situacije. Vaše novo poznanstvo vrlo lako može da se pretvori u mnogo više od obične avanture. Postoji mogućnost problema koji su hroničnog tipa.
BIK
Ovaj dan donosi uspeh Bikovima koji se bave kreativnim zanimanjima i koji rade u medijima. Jedan stari problem koji muči vašu porodicu aktiviraće se danas, ali ćete ga uspešno rešiti zajedno s partnerom. Kosti su i dalje osetljive, tako da možete imati bolove ili probleme s reumom.
BLIZANCI
Jedan kolega na poslu gradi rivalski odnos prema vama i može pokušati da ugrozi vašu reputaciju. Budite obazrivi u odnosu s njim. Svoju srodnu dušu danas možete upoznati na nekom društvenom skupu ili preko prijatelja. Cirkulacija je loša i, generalno, treba da se pripazite hladnoće.
RAK
Povoljan aspekt pozitivno će uticati na razvoj vaše poslovne saradnje. Sklopićete ugovor o radu na dugoročnom projektu. Osećate onu lošu stranu veze na daljinu. Ubrzo ćete zajedno s partnerom rešiti taj problem. Pritisak je i dalje sklon variranju, pa je moguć iznenadan skok ili pad pritiska.
LAV
Ukoliko ste planirali da započnete privatni biznis, ovaj dan može da protekne u znaku početka poslovne saradnje s jednim prijateljem. Rešili ste da pređete granicu prijateljstva sa osobom koja vas je potpuno fascinirala. Na polju zdravlja mogu da vas muče samo hronični zdravstveni problemi kojima ste skloni u ovom periodu.
DEVICA
Neko od vaših kolega vas smatra rivalom i može pokušati da podrije vašu reputaciju. Čuvajte se manipulacija. Neki stari problem može da se pojavi u vašoj porodici. Ovog puta je neophodno da ga hitno rešite. Sinusi su osetljivi, kao i bubrezi, a moguća je i pojava reume.
VAGA
Uspešan poslovni dogovor može vam dugoročno doneti unapređenje finansijske situacije. Danas ćete ostvariti jedan zajednički poduhvat s partnerom. To će uticati na poboljšanje kvaliteta vašeg odnosa. Ukoliko imate pesak ili kamen u žučnoj kesi, neophodno je da povedete računa o ishrani.
ŠKORPIJA
Ovaj dan na poslu protiče u znaku važnog poslovnog sastanka. Očekuje vas sklapanje ugovora o dugoročnoj saradnji. Partner je sumnjao u vas, a vas je to uvredilo. Moguća je burna rasprava. Možete imati probleme i s kostima, kožom i zubima.
STRELAC
Pruža vam se dobra prilika da ostvarite znatan finansijski dobitak, ali će to zavisiti od uspeha vašeg poslovnog sastanka. Dopada vam se osoba s kojom poslovno sarađujete. Ubrzo vas očekuje zbližavanje. Prvo na šta treba da obratite pažnju jesu hrana i piće.
JARAC
Ovaj dan može da vam donese uspeh u obavljanju radnih zadataka. Očekuju vas pohvale za postignute rezultate. Pruža vam se prilika da upoznate srodnu dušu na nekom velikom društvenom okupljanju. Romantičan sastanak. Skloni ste prejedanju, preteranom pušenju i upotrebi alkohola.
VODOLIJA
Početak poslovne saradnje s nekim prijateljima ili početak privatnog biznisa. Pred vama se otvara nova perspektiva. Impulsivno ste reagovali na negativan komentar partnera, a to je moglo da rezultira burnom raspravom. Ako budete preterivali s hranom i pićem, patićete od mučnine, nadimanja, povraćanja, dijareje...
RIBE
Ribe koje se bave trgovinom ili rade u IT sektoru tokom ovog dana mogu da sklope veoma važan sporazum. Slobodne Ribe danas mogu da se zaljube na prvi pogled u osobu u znaku Device ili Bika. Ubrzo ih očekuje početak veze. Prevencija je ključ dobrog zdravlja.