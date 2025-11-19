Slušaj vest

Dnevni horoskop za 19. novembar. Donosimo vam detaljnu astrološku prognozu za sve pripadnike Zodijaka. Evo šta su zvezde predvidele svim znacima horoskopa.

OVAN

Ovan Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Pruža vam se prilika da sklopite unosan sporazum. Očekuje vas konstruktivan sastanak i poboljšanje finansijske situacije. Vaše novo poznanstvo vrlo lako može da se pretvori u mnogo više od obične avanture. Postoji mogućnost problema koji su hroničnog tipa.

BIK

Bik Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Ovaj dan donosi uspeh Bikovima koji se bave kreativnim zanimanjima i koji rade u medijima. Jedan stari problem koji muči vašu porodicu aktiviraće se danas, ali ćete ga uspešno rešiti zajedno s partnerom. Kosti su i dalje osetljive, tako da možete imati bolove ili probleme s reumom.

BLIZANCI

Blizanci Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Jedan kolega na poslu gradi rivalski odnos prema vama i može pokušati da ugrozi vašu reputaciju. Budite obazrivi u odnosu s njim. Svoju srodnu dušu danas možete upoznati na nekom društvenom skupu ili preko prijatelja. Cirkulacija je loša i, generalno, treba da se pripazite hladnoće.

RAK

Rak Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Povoljan aspekt pozitivno će uticati na razvoj vaše poslovne saradnje. Sklopićete ugovor o radu na dugoročnom projektu. Osećate onu lošu stranu veze na daljinu. Ubrzo ćete zajedno s partnerom rešiti taj problem. Pritisak je i dalje sklon variranju, pa je moguć iznenadan skok ili pad pritiska.

LAV

Lav Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Ukoliko ste planirali da započnete privatni biznis, ovaj dan može da protekne u znaku početka poslovne saradnje s jednim prijateljem. Rešili ste da pređete granicu prijateljstva sa osobom koja vas je potpuno fascinirala. Na polju zdravlja mogu da vas muče samo hronični zdravstveni problemi kojima ste skloni u ovom periodu.

DEVICA

Devica Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Neko od vaših kolega vas smatra rivalom i može pokušati da podrije vašu reputaciju. Čuvajte se manipulacija. Neki stari problem može da se pojavi u vašoj porodici. Ovog puta je neophodno da ga hitno rešite. Sinusi su osetljivi, kao i bubrezi, a moguća je i pojava reume.

VAGA

Vaga Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Uspešan poslovni dogovor može vam dugoročno doneti unapređenje finansijske situacije. Danas ćete ostvariti jedan zajednički poduhvat s partnerom. To će uticati na poboljšanje kvaliteta vašeg odnosa. Ukoliko imate pesak ili kamen u žučnoj kesi, neophodno je da povedete računa o ishrani.

ŠKORPIJA

Škorpija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Ovaj dan na poslu protiče u znaku važnog poslovnog sastanka. Očekuje vas sklapanje ugovora o dugoročnoj saradnji. Partner je sumnjao u vas, a vas je to uvredilo. Moguća je burna rasprava. Možete imati probleme i s kostima, kožom i zubima.

STRELAC

Strelac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Pruža vam se dobra prilika da ostvarite znatan finansijski dobitak, ali će to zavisiti od uspeha vašeg poslovnog sastanka. Dopada vam se osoba s kojom poslovno sarađujete. Ubrzo vas očekuje zbližavanje. Prvo na šta treba da obratite pažnju jesu hrana i piće.

JARAC

Jarac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Ovaj dan može da vam donese uspeh u obavljanju radnih zadataka. Očekuju vas pohvale za postignute rezultate. Pruža vam se prilika da upoznate srodnu dušu na nekom velikom društvenom okupljanju. Romantičan sastanak. Skloni ste prejedanju, preteranom pušenju i upotrebi alkohola.

VODOLIJA

Vodolija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Početak poslovne saradnje s nekim prijateljima ili početak privatnog biznisa. Pred vama se otvara nova perspektiva. Impulsivno ste reagovali na negativan komentar partnera, a to je moglo da rezultira burnom raspravom. Ako budete preterivali s hranom i pićem, patićete od mučnine, nadimanja, povraćanja, dijareje...

RIBE

Ribe Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Ribe koje se bave trgovinom ili rade u IT sektoru tokom ovog dana mogu da sklope veoma važan sporazum. Slobodne Ribe danas mogu da se zaljube na prvi pogled u osobu u znaku Device ili Bika. Ubrzo ih očekuje početak veze. Prevencija je ključ dobrog zdravlja.