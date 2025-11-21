Slušaj vest

Zanimljiva biljka anđelika(Angelica archangelica) prisutna je u narodnoj medicini dugo. Zbog aromatičnog ukusa korena, odavno je poznata kao hrana, začin i lek. U srednjem veku bila je jedna od glavnih lekovitih biljaka. Pre svega koristila se kao efikasan lek protiv kuge, a njenu delotvornost otkrio je Sveti Arhangel Mihailo, po kome je nazvana "arhangelika". Zahvaljujući njoj od "crne smrti" je tada spaseno mnogo ljudi, pa je nazvana anđeoskom biljkom, da bi se tek kasnije ustalio naziv anđelika.

Sveti Arhangel Mihailo Foto: printscreen/youtube/Православље

Pored toga što je lečila kugu, koren ove biljke bio je dobar i za varenje, a eterična ulja dobijena od nje korišćena su i za podsticanje apetita. Zbog takvog dejstva koristi se i za oporavak od anoreksije i malaksalosti, ali pomaže i u lečenju reumatskih bolesti, bolesti jetre i žuči i menstrualnih tegoba.

Anđelika se koristi i kao blago sredstvo za smirenje i čvrst san. Anđelika je i delotvoran ekspetorans, jer podstiče izlučivanje sluzi iz disajnih organa. Sadrži ulja koja deluju protivupalno i suzbijaju infekcije, pa pomaže kod bronhitisa i upale pluća. S druge strane, jedinjenje osthol sprečava zgrušavanje krvi, zbog čega se preporučuje za lečenje tromboze.

Međutim, konzumiranje anđelike se ne preporučuje za vreme trudnoće, a ni tokom dojenja. Nije preporučljivo ni da anđeliku koriste ljudi oboleli od dijabetisa, a ni oni koji piju lekove protiv zgrušavanja krvi.

biljka anđelika Foto: Taneček David / ČTK / Profimedia

U terapeutske svrhe koristi se kao tečni ekstrakt, tinktura, eterično ulje ili osušeni koren za čaj. Esencijalno ulje korena anđelike sadrži retke sastojke, kao što su monoterpeni, felandreni, kumarine - arhangelicin, umbeliferon i bergapten. Kumarini biljku čine blagim sedativom i učvršćuju san, a smanjuju napetosti.

Dnevno se uzima 1,5 do 3 g ekstrakta, a tinktura u dve do tri doze od 20 kapi razblaženih u malo vode, neposredno pre ili posle obroka. Od eteričnog ulja anđelike dnevno treba uzimati najviše četiri kapi, dva ili tri puta.

Čaj od listova biljke takođe je delotvoran za želudac, čisti krv i bešiku, ublažava nadimanje, grčeve i šuljeve. Priprema se od suvog korena, tako što se jedna puna kašika ove biljke kuva u 2dl vode oko 10 minuta. Čaj se pije svež dva puta dnevno pre ili posle obroka. On pospešuje izlučivanje sokova za varenje, pa se hrana bolje prerađuje. Za povećanje apetita uzima se na prazan želudac, 15 minuta pre jela. Za poboljšavanje varenja, kada je želudac izuzetno osetljiv, posle jela.

biljka anđelika Foto: Milan Kapusta / TASR / Profimedia

Duži boravak na suncu nije preporučljiv za one koji koriste ovu biljku. Zbog sastojka fumarokumarina, ona je osetljiva na svetlost, pa može doći do pojave osipa nalik alergiji.

Ipak, drevna upotreba anđelike danas lagano pada u zaborav. Zamenjena je biljkama poput artičoke, gorkog pelina i kamilice.

