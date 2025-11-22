Prošlo je 38 godina od premijernog prikazivanja serije "Bolji život" koja i danas privlači veliku pažnju publike naročito zbog brojnih zanimljivosti.
da li ste znali?
Ove greške u "Boljem životu" mnogi nisu primetili: Zanimljivosti o seriji koje će vas raspametiti
Slušaj vest
Serija "Bolji život" omiljena je mnogim generacijama i posle brojnih repriziranja i dalje je rado gledana.
Dogodovštine porodice Popadić obožavaju milioni ljudi, a njihove replike se i danas citiraju i prepričavaju. Ova porodična drama sa elementima komedije i danas privlači veliku pažnju publike naročito zbog brojnih zanimljivosti koje su vezane za ovaj kultni projekat.
U galeriji pogledaje kadrove iz serije "Bolji život":
Bolji život Foto: Youtube printscreen, Youtube VHS Doktor, Printscreen/Instagram/ FilmskiAlmanah
Vidi galeriju
Izdvojili smo neka od njih i sigurni smo da će vas iznenaditi činjenice koje do sada niste znali o ovoj seriji.
- "Bolji život" je poslednja jugoslovenska televizijska serija. Nekoliko dana nakon poslednje epizode (emitovane 16. juna 1991), Slovenija i Hrvatska jednostrano su proglasile nezavisnost od SFR Jugoslavije.
- Stan Popadića je zapravo bio preuređen veliki studio na Košutnjaku.
- Ceca Bojković je bila suviše mlada za ulogu Emilije Popadić, majke troje dece. Glumica je od Borisa Komnenića bila starija samo 10 godina, a od Lidije Vukićević 15.
- Po broju epizoda, ovo je najduža serija snimljena u SFR Jugoslaviji, ukupno 82 epizode.
- Tokom serije načinjeno je dosta grešaka u imenima i prezimenima likova. Najpre, službenik hipohondar Jezdimir je u prvom ciklusu imao prezime Bošković, a u drugom Uskoković. Gigin advokat preziva se najpre Aleksić, a potom Radujković. Ciganović se zove u jednom trenutku Đorđe, a u drugom Velimir.
- Neki glumci su glumili po više uloga. Bogoljub Petrović koji je u prvoj sezoni glumio komandira u zatvoru, a u drugoj sezoni carinika. Potom Feđa Stojanović, koji je u prvoj sezoni glumio upravnika pozorišta, a u drugoj sezoni glumio je muža Ivine stanodavke. Zatim Branko Jerinić, koji se najpre pojavljuje kao prodavac nameštaja, zatim kao čovek koji deli Gigi savete o ponašanju na granici, a kasnije kao estradni menadžer Nine Andrejević. Bobine profesore fizičkog i hemije su tumačili Milo Miranović i Nadežda Vukićević, a potom se isti glumci javljaju u drugom svojstvu, Miranović u ulozi policajca, odnosno Vukićevićeva u ulozi Gigine koleginice. Boško Puletić najpre tumači antikvara koji otkupljuje Emilijin servis za ručavanje, a potom recepcionera u Solunu. Dušan Bulajić je najpre direktor hotela u kome Saša zakazuje svadbu, a potom upravnik Ivine klinike. Slično se dešava i kod još nekih epizodnih likova.
(Kurir.rs/Informer)
Pogledajte video: Insert iz serije "Bolji život"
Reaguj
Komentariši