Serija "Bolji život" omiljena je mnogim generacijama i posle brojnih repriziranja i dalje je rado gledana.

Dogodovštine porodice Popadić obožavaju milioni ljudi, a njihove replike se i danas citiraju i prepričavaju. Ova porodična drama sa elementima komedije i danas privlači veliku pažnju publike naročito zbog brojnih zanimljivosti koje su vezane za ovaj kultni projekat.

U galeriji pogledaje kadrove iz serije "Bolji život":

Bolji život Foto: Youtube printscreen, Youtube VHS Doktor, Printscreen/Instagram/ FilmskiAlmanah

Izdvojili smo neka od njih i sigurni smo da će vas iznenaditi činjenice koje do sada niste znali o ovoj seriji.

  • "Bolji život" je poslednja jugoslovenska televizijska serija. Nekoliko dana nakon poslednje epizode (emitovane 16. juna 1991), Slovenija i Hrvatska jednostrano su proglasile nezavisnost od SFR Jugoslavije.
  • Stan Popadića je zapravo bio preuređen veliki studio na Košutnjaku.
  • Ceca Bojković je bila suviše mlada za ulogu Emilije Popadić, majke troje dece. Glumica je od Borisa Komnenića bila starija samo 10 godina, a od Lidije Vukićević 15.
  • Po broju epizoda, ovo je najduža serija snimljena u SFR Jugoslaviji, ukupno 82 epizode.
  • Tokom serije načinjeno je dosta grešaka u imenima i prezimenima likova. Najpre, službenik hipohondar Jezdimir je u prvom ciklusu imao prezime Bošković, a u drugom Uskoković. Gigin advokat preziva se najpre Aleksić, a potom Radujković. Ciganović se zove u jednom trenutku Đorđe, a u drugom Velimir.
  • Neki glumci su glumili po više uloga. Bogoljub Petrović koji je u prvoj sezoni glumio komandira u zatvoru, a u drugoj sezoni carinika. Potom Feđa Stojanović, koji je u prvoj sezoni glumio upravnika pozorišta, a u drugoj sezoni glumio je muža Ivine stanodavke. Zatim Branko Jerinić, koji se najpre pojavljuje kao prodavac nameštaja, zatim kao čovek koji deli Gigi savete o ponašanju na granici, a kasnije kao estradni menadžer Nine Andrejević. Bobine profesore fizičkog i hemije su tumačili Milo Miranović i Nadežda Vukićević, a potom se isti glumci javljaju u drugom svojstvu, Miranović u ulozi policajca, odnosno Vukićevićeva u ulozi Gigine koleginice. Boško Puletić najpre tumači antikvara koji otkupljuje Emilijin servis za ručavanje, a potom recepcionera u Solunu. Dušan Bulajić je najpre direktor hotela u kome Saša zakazuje svadbu, a potom upravnik Ivine klinike. Slično se dešava i kod još nekih epizodnih likova.

(Kurir.rs/Informer)

Pogledajte video: Insert iz serije "Bolji život"

Bolji život - isečak Izvor: Klasik TV