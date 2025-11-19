Slušaj vest

Na aukciji kuće "Sotbi" prodato je jedno od najneobičnijih umetničkih dela današnjice - WC šolja od čistog zlata, teška 101 kilogram.

Reč je o kreaciji italijanskog umetnika Mauricija Katelana, poznatog po banani koju je zalepio selotejpom za zid (instalacija je nazvana "Komičar").

Autor insistira na satiri

Šolja je izrađena od 18-karatnog zlata, a početna cena od 10 miliona dolara je prilično nadmašena tokom aukcije, prenosi New York Post. Delo provokativnog naziva "Amerika" je završilo u rukama kolekcionara za 12.1 milion dolara! Iako deluje kao luksuzni artefakt, Katelan insistira da je reč o "satiri na američko preterivanje u bogatstvu".

"Šta god da pojedete..."

Njegova instalacija u potpunosti funkcioniše kao običan toalet, a pre aukcije je bila izložena u sedištu kuće "Sotbi" u Njujorku, gde su je posetioci mogli da je razgledaju.

"Šta god da pojedete, ručak od 200 dolara ili hot-dog od dva dolara, rezultat je isti kada stignete do toaleta", našalio se Katelan, objašnjavajući ideju iza dela.

On ističe da je želeo da nešto neprocenjivo smesti na "najmanje plemenito, ali najneophodnije mesto", kako bi ukazao na vezu između visoke forme i osnovne funkcije.

Pogledajte video: Kako izgleda zlatna wc šolja?