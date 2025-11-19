Slušaj vest

Možda niste znali da je oko 99 odsto putničkih aviona u svetu bele boje, ako se izuzmu natpisi kompanija na njima. U avio-industriji za to postoje razlozi.

Pukotine, curenje ulja

Na beloj boji se najlakše uočavaju pukotine, curenje ulja i slični problemi, pa ova boja omogućava brže otklanjanje kvarova. 

Toplota i svetlost

putnički avion
putnički avion Foto: Shutterstock

Bela boja najbolje reflektuje toplotu i svetlost i najbolja je za sprečavanje preteranog zagrevanja metala.

Najsporije bledi

Bela boja najsporije bledi, pa se avion, u toku njegovog "ranog veka", ređe prefarbava.

Ušteda

putnički avion ER Srbija
putnički avion ER Srbija Foto: Beta/Hina/Dario Grzelj

Farbanje aviona je dug i zahtevan posao. Potrebno je između dva dana i dve nedelje da se kompletno prefarba ceo avion.

Ne isplati se

Kompanije retko kupuju avione koji nisu beli, pa proizvodnja aviona u ostalim bojama nije isplativ posao.

(Kurir.rs/Informer)

