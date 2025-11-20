Slušaj vest

Dnevni horoskop za 20. novembar. Detaljna astrološka prognoza za sve pripadnike Zodijaka. Evo šta su zvezde predvidele svim znacima horoskopa.

OVAN

Ovan Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Uvođenjem novih elemenata u način poslovanja nadmašićete konkurenciju. Čuvajte svoje poslovne tajne. Ukoliko još niste sreli svoju srodnu dušu, danas je možete upoznati, i to na kraćem putovanju. Skloni ste infekcijama. Potrebno je da povedete računa o grlu i genitalijama.

BIK

Bik Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Očekuju vas promene u timu zaposlenih i uvođenje novih metoda rada. To će vam omogućiti prednost u odnosu na konkurenciju. Planirate zajedničko putovanje s partnerom. Između vas vlada atmosfera harmonije i međusobnog razumevanja. Što se tiče zdravlja, u toku je nepovoljan period, koji može dovesti do pojavljivanja hroničnih problema.

BLIZANCI

Blizanci Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posvetite ovaj dan osmišljavanju rezervnog plana radnih aktivnosti. To će biti neophodno zbog promenljivih okolnosti. Primećujete promenu u partnerovom ponašanju. Imate pomešana osećanja. Nesanica kao posledica veće nervoze. Svesni ste da ništa ne možete bitno promeniti.

RAK

Rak Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Ovaj dan je kao stvoren za novi plan radnih aktivnosti. Očekuje vas rad na novom projektu. Postići ćete uspeh u zajedničkom poduhvatu koji ste s partnerom odavno planirali. Planirate zajedničko putovanje. Ugroženi su vam kosti, koža i zubi. Budite oprezni kako biste izbegli povrede.

LAV

Lav Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Uspeh u uslužnim delatnostima može vam obeležiti ovaj period. Očekuju vas povoljne vesti i povećani obim posla. Slobodni Lavovi danas mogu upoznati jednu ekscentričnu Vagu ili Vodoliju. Početak burne ljubavne avanture. Prvi na udaru su vam bubrezi i sinusi, koji mogu da stradaju ukoliko se dobro ne utoplite.

DEVICA

Devica Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Povoljan aspekt doneće vam stabilizaciju na poslu. Međuljudski odnosi će se popraviti. Vaš odnos s partnerom ulazi u mirnije vode, period razmirica je iza vas. Očekuje vas dalja stabilizacija. Mogući su problemi sa urogenitalnim traktom i reproduktivnim sistemom.

VAGA

Vaga Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Uspešan završetak rada na dugoročnom projektu ispuniće vas ponosom i zadovoljstvom. Bićete pohvaljeni. Slobodne Vage danas mogu upoznati izuzetnu osobu u znaku Ovna. Pred vama je romantičan izlazak. Mogući problemi sa zdravljem koji su bili aktuelni i u prethodnom periodu.

ŠKORPIJA

Škorpija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Ovaj dan može vam doneti odlične rezultate na poslu ukoliko se bavite trgovinom i uslužnim delatnostima. Lep izlazak s prijateljima proteći će u znaku novog poznanstva sa osobom koja će vas oduševiti. Nestabilan pritisak pratiće one koji su skloni tim problemima.

STRELAC

Strelac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Ovaj dan vam može doneti uspešnu poslovnu saradnju sa inostranstvom. Očekuje vas poslovno putovanje. Već duže vreme gajite više od prijateljskih osećanja prema osobi koju dugo poznajete. Ubrzo sledi zbližavanje. Osetljivi ste na hladnoću, pa je bitno da uvek budete u toplom kako biste izbegli probleme.

JARAC

Jarac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Ukoliko danas budete povukli pravi poslovni potez, očekuje vas uspeh na dugoročnom nivou. Moguće zbližavanje sa osobom koju već duže vreme poznajete, ali kojoj niste imali hrabrosti da priđete. Skloni ste prvenstveno hroničnim problemima. Kosti su vam osetljive.

VODOLIJA

Vodolija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Ovaj dan mogu obeležiti važne vesti, a s tim u vezi je moguće iznenadno poslovno putovanje. Uspeh u saradnji sa inostranstvom. Uspešno ćete prevazići nesuglasice s partnerom. Vaš odnos počinje da se stabilizuje. Treba da povedete računa i o urogenitalnom traktu, naročito ako planirate proširenje porodice.

RIBE

Ribe Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Ovaj dan posvetite pažljivoj analizi poslovnih poteza koje ćete načiniti, pošto ćete imati više potencijalnih opcija. Očekuje vas lep i harmoničan period u odnosu s partnerom. Planirate zajedničko putovanje. Ukoliko ste imali problema s disajnim organima, zdravstveno stanje vam se popravlja.