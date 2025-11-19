Slušaj vest

Sara Miliken (23) proglašena je za mis Alabame 2024. godine i izazvala je veliku pažnju javnosti zbog toga što njen izgled ne odgovara ustaljenim standardima takmičenja lepote po kojima takmičarke moraju imati gotovo idealne mere.

Ona je ponosno ponela lentu takmičenja lepote, ali nisu je zaobrišli brutalni komentari javnosti na račun njenih kilograma. Međutim, ona je sve to sa osmehom podnela.

Ovako izgleda Sara Miliken:

1/10 Vidi galeriju Sara Miliken je 2024. godine proglašena za Miss Alabame Foto: Instagram/thenamalmiss

"Velika mi je čast da se predstavim kao vaša, nacionalna, američka mis Alabame 2024. Ovo je san koji sam sanjala zadnjih osam godina. Ne mogu da verujem da sam dobila priliku da ga živim", napisala je na zvaničnom Instagram profilu mis Alabame nakon proglašenja pobede.

Kako je govorila, nije ni slutila da neko plussajz može da ponese lentu takmičenja lepote ali da joj je veoma drago što će upravo ona imati tu priliku te da će raditi na podizanju svesti o plus sajz ženama.

Mis Alabama za 2024 Foto: Instagram/thenamalmiss

Ona je odlučila da progovori i da ne ćuti na uvredljive komentare:

"Nedavno sam bila meta ogromne količine internet mržnje i maltretiranja. Iskreno, to na mene ne utiče onako kako većina misli. Ono što je rečeno o meni zaista je odvratno i ne mogu da shvatim kako ljudi misle da je u redu govoriti takve stvari. Lako bi bilo odustati. Mogla bih da se sakrijem, odustati od titule... Ali, umesto toga kažem - gledajte me", otvoreno je rekla Sara.