Ljudi u automobilima mogu pronaći bilo šta. Bilo je svih vrsta životinja u limenim ljubimcima - mačke, zmije, pauke... Ali lisica je zaista redak slučaj.

Jedna takva životinja, mlada ženka, bila je zarobljena u motoru Amazonovog kombija. Jadna životinja se uvukla unutra da se zagreje, ali je kombi ubrzo nakon toga krenuo. Nesposobna da bilo šta učini, zgrčila se od straha i čekala.

Vozač se šokirao

Prestravljena životinja je pronađena nakon što je vozač dostave primetio da se upalila lampica upozorenja na njegovoj instrument tabli tokom smene. Kada je zaustavio vozilo i podigao haubu, bio je šokiran kada je otkrio da je životinja zaglavljena duboko u motornom prostoru.

Lisica u motoru automobila Foto: RSPCA / Ferrari / Profimedia

Plašeći se za njenu bezbednost, vozač je obavestio kolegu, koji je odmah kontaktirao nadležne. Inspektorka je odjurila u skladište Amazona, gde je pronašla mladu lisicu uznemirenu, pregrejanu i beznadežno zaglavljenu.

Odvedena kod veterinara

Pažljivo je premestila lisicu na bezbedniji položaj pre nego što ju je oslobodila i odvela lokalnom veterinaru na hitan pregled. Ubrzo se ispostavilo da je lisica pregrizla ožičenje unutar motora, uzrokujući štetu koja je aktivirala upozoravajući signal kombija.

Uprkos potresnom iskustvu, veterinari su utvrdili da su njene povrede, srećom, bile manje: posekotina na repu, mala opekotina na zadnjoj nozi i nekoliko posekotina i modrica od zarobljenosti u malom prostoru. Lisica je lečena antibioticima, a dati su joj i lekovi protiv buva i šuge. Kada se oporavi, što se očekuje da će trajati mesec dana, biće vraćena u divljinu.