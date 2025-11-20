Slušaj vest

Srpski zet iz Turske, Junus Emre Dogan već neko vreme je prava internet senzacija – ne samo zbog svog šarma i iskrenosti, već i zbog odnosa prema našoj zemlji, koja ga je oberučke prihvatila. Sada je na svom profilu na Instagramu podelio video koji je snimio tokom provoda u jednoj kafani.

"Joj, kakva bi šteta bila da nisam dobro naučio srpski jezik, ne bih upoznao dušu kafane", napisao je Junus Emre Dogan, a zatim dodao u opisu videa:

"Nisam često u provodu, ali kad se izađe daj bre da se provedemo! Kada ne razumeš reči, onda to može biti veliki napor za osobu, ali ja više nemam tih problema. Živele kafane! Koja je vaša omiljena kafanska pesma?", upitao je Janus svoje pratioce.

Čak su i tamburaši ostali zatečeni njegovim poznavanjem jezika i repertoara, a u komentarima ispod podeljenog videa brojni pratioci ostavili su mu još brojnije pozitivne komentare.

"Ne mogu da verujem kako odlično pevaš i pričaš, bravo, Emre", "Ti si divan srpski zet, kafana je tvoja sudbina", "Jednom simpatičan i prijatan čovek", "Ti si rođen sa kafanskom dušom", "Pričaš bolje nego mnogi ljudi koji su ovde rođeni", delić je poruka oduševljene srpske publike.

Preselio se u Beograd zbog ljubavi

Junus Emre Dogan je iz Alanje, gde je radio kao animator u hotelu, a onda je pandemija korona virusa zatvorila hotel pa je morao da radi na plaži. Upravo tu upoznao je Milenu, a onda je počela čarolija.

- Radio sam u hotelu i studirao, bila je korona i tada sam morao da radim na plaži, upoznali smo se i ostali u kontaktu. Ona se vratila u Srbiju jer je imala operaciju, i ja sam joj stalno pisao, ali drugarski. Nisam ni slutio šta će se desiti – otvorio je Junus dušu svojevremeno.

Živeo je na relaciji Srbija – Turska i uživao u svakom momentu boravka u Beogradu

Milena je dolazila, ali sam i ja dolazio. Tada je nastava na fakultetu bila onlajn, i ja sam odlučio da dođem ponovo u Beograd. Bio sam u februaru, pa sam se vratio kući i rekao da dolazim ponovo u aprilu. Tada mi je majka bila u čudu – priča momak.

Za godinu dana, Milena i Junus otkrili su da se vole.

- Zajedno smo od 2020. godine. Ja sam tada završio i fakultet, pa sam rekao mojima da dolazim ovde, u Srbiju. Tako je i bilo – priča kroz osmeh.

Podršku porodice na samom početku nije dobio

- Mama je bila protiv da dođem, jer je važilo da Srbi nas ne vole, ali to nije istina. Kada su upoznali Milenu, onda je sve bilo u redu.

Junus voli Srbiju, ali dve stvari najviše.

- Volim Srbiju, svi su dragi i srdačni, uvek kad kažem odakle sam pokušavaju da mi kažu nešto na turskom, to mi je baš simpatično. Volim mnogo vašu muziku i hranu. Uz narodnu muziku sam naučio jezik, a najviše volim da slušam Tomu Zdravkovića, i slušam ga više od Milene. Jedino mi smeta jer je grad ogroman, mnogo veći od Alanje, ako to uopšte može da bude zamerka neka – objašnjava.

Junus je prošle godine gostovao u emisiji "150 minuta" sa svojom suprugom Milenom i tada je detaljno ispričao zašto je odlučio da se preseli, kako je izgledalo upoznavanje Milene i njegove majke, ali i šta mu je na početku smetalo u Srbiji.

- Dok sam radio u hotelu, ona je došla na odmor. Njen prijatelj i ona su bili najzanimljivija ekipa koju sam ikada upoznao u Alanji. Svaki dan smo bili zajedno na plaži, ali nikada nisam mislio da ćemo biti u vezi. Govorio sam da je to nemoguće jer je u Srbiji i jer je viša od mene. Kod nas Turkinje to gledaju. Posle sam došao u Srbiju i tako je sve počelo", rekao je Junus, dok Milena priznaje da na početku nije videla Junusa kao svog partnera.

- Nije bila ljubav na prvi pogled, ali je bio toliko drag momak, videli smo da ga svi turisti obožavaju. Nastavili smo kontakt i nisam znala zašto mu je toliko bilo bitno da nastavi kontakt sa mnom. Rekao mi je da sam mu se baš svidela. Ja sam preko video poziva odlučila da se vidimo kada je rekao da će u odelu da dođe da upozna moje roditelje. Ja sam tad rekla da sam njegova devojka. Odlazila sam u Tursku, mislila sam da ćemo biti zajedno samo kad je more i kad je leto. Ipak, bilo je drugačije", otkrila je Milena.

Za šest meseci naučio srpski

- Nikada nisam otišao na neki kurs. Mislim da sam poslednji mesec na fakultetu odlučio da učim srpski. Uzeo sam neku knjigu i mislio sam da neću moći i hteo sam da Milena uči turski. Međutim, ona tako lepo sve objasni, da sam ja brzo naučio srpski. Ona me pita da li razmišljam na srpskom. Da, ja sada i razmišljam na srpskom - rekao je Junus i otkrio kako je došlo do odluke da se preseli u Srbiju.

- Kad sam završio fakultet, imao sam dve opcije - da živim i radim u Istanbulu ili da dođem u Srbiju. Uvek sam mislio da ću se ja bolje snaći u Srbiji, nego ona u Turskoj. Ona je stomatolog i otvorila je svoju ordinaciju, a ja sam rekao: 'Ja ću doći, ti samo počni svoju karijeru'. Da ja studiram šest godina, ne bih menjao svoju državu zarad partnera. Mene ljudi kad pitaju kako mi je ovde, ja kažem da nema razlike. Svi oko mene su mi pomogli da se snađem - rekao je Junus.

Upoznavanje svekrve i snaje

- Moja majka jeste konzervativna, ali kaže da svako ima veru za sebe i da ne može da mi kaže koga ja želim. Kad je upoznala Milenu, rekla je da je bolja nego Turkinje. To je bila prva rečenica - rekao je Junus, a onda je Milena otkrila da nije znala da se prekrštene noge smatraju nekulturom.

- Mislila sam da njegova majka nije spremna da se upoznamo. Pozdravila se sa mnom, videla sam da ima tremu, mislim da je htela da se pokaže u dobrom svetlu. Ja sam prekrstila noge, a onda mi je Junus rekao: 'Ej, nemoj tako, to nije kulturno'. Onda je njegova majka rekla: 'Zašto si to rekao devojci, sad ću ja da prekrstim noge'. Junus svaki dan zove taštu i svaki vikend hoće u Valjevo da je vidimo. Tata je lepo prihvatio. Njemu je trebalo više vremena, ali nikada mi to nije pokazao nego sam preko mame saznala da je ona uticala na to - otkrila je Milena.

Razlika između života u Turskoj i Srbiji

- Ovde su ljudi opušteniji, nego mi u Turskoj. Na poslu se ponašam lagano. Jedino mi je na početku bila negativna razlika u hrani. Mi u Turskoj kad ručamo, imamo tri vrste, čorbu, salatu, pa sarmu. Kad dođem ovde, za doručak ajvar, sir, jaja, za ručak samo sarma. To mi je bio problem da se naviknem - rekao je Junus koji ne želi da Milena menja veru.

- Kad me ljudi pitaju za to, ja kažem da ne znam kako to funkcioniše. Nisam veliki vernik, ali bilo bi mi strašno da ona menja svoju veru zbog mene. Ona poštuje svoju veru, ja poštujem svoju, kao i ona moju i ja njenu. Vaše žene misle da je svaki Turčin kao iz serije. Nismo svi takvi. Kao i svaka država, ima i dobre i loše momke - zaključio je Junus.

