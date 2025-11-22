Slušaj vest

Šarlot i Džoi Vajthaus iz Velike Britanije odmah su podelili otkriće na TikToku, pokazujući kako čak i u jednostavnoj renovacijimogu da se kriju iznenađenja iz prošlosti. Naime, standardno uklanjanje tapeta pretvorilo se u pronalazak savršeno očuvane novine iz 1967. godine, ostavljajući par potpuno zapanjenim.

"Renoviranje je uključivalo beskrajne slojeve tapeta, gomilu smeća i stalne odlaske do automobila i nazad", objasnio je Džoi u videu, pre nego što je skrenuo pažnju na rupu u zidu dnevne sobe koja je bila sakrivena ispod tapeta. Nakon što je uklonio sloj pene, otkrio je još jedan predmet koji je namerno postavljen iza njega.

"Pronašli smo ovu novinu. Kuća je izgrađena 30-ih, a prethodni vlasnici su tu živeli najmanje 57 godina", dodao je.

Kada je rasklopio novinu, brzo je postalo jasno da je reč o izdanju Evening Standard-a od srede, 11. oktobra 1967. godine.

"Deluje nam prilično neverovatno, jer se novina i dalje može čitati", rekao je on nakon što je primetio koliko je bila dobro sačuvana.

"Bila je užasnuta pa ih je spalila"

Korisnici TikToka brzo su podelili svoja otkrića tokom renoviranja kuća.

"Pronašli smo razglednice iz 40-ih, sada smo ih uokvirili i okačili u radnu sobu", napisao je jedan korisnik.

"Pronašao sam novinu iz 1912. sa vestima o Titaniku, jedva se mogla pročitati", dodao je drugi, dok je treći jezivo ispričao:

"Moja sestra je pronašla pisma iz 50-ih kada je renovirala našu porodičnu kuću, pisma prethodne vlasnice detaljno opisuju zlostavljanje koje se događalo u kući, sestra je bila užasnuta pa ih je spalila. Mi smo se uselili 1980, a pisma su u zidu bila oko 70 godina do momenta kada su pronađena".

Novine iz 1967. Foto: Printscreen/Tiktok/ ourrenoat98

"Vrati novine na isto mesto"

U međuvremenu, jedan korisnik je predložio:

"Stavi novine od danas tamo i zatvori, za buduće vlasnike".

Šarlot i Džoi priznaju da je zadatak koji ih čeka izuzetno težak. Odmah su počeli sa skidanjem slojeva tapeta, pitajući se da li je prethodnim vlasnicima zaista bilo potrebno menjati ih toliko puta.

Kako kažu, imaju samo tri nedelje da renoviraju sprat pre isteka zakupa stana, pa se trude da prostor učine pogodnim za sebe i svoje mačke.

(Kurir.rs/Blic)

VIDEO:Renoviranje stare kuće: