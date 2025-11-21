Slušaj vest

Svi koji su ikada pokušali da osvoje plišanu igračku na popularnim aparatima sa hvataljkama dobro znaju koliko to zna biti frustrirajuće — hvataljka često ispusti nagradu tik pred ciljem.

Međutim, jedan mladić pronašao je trik koji navodno uvek pomaže, a video njegovog „rešenja“ postao je viralni hit sa više od 2,5 miliona lajkova na internetu, prenosi Index.hr.

Kako trik funkcioniše

Na prvi pogled, trik deluje jednostavno. Umesto da hvataljku postavite direktno iznad igračke koju želite, potrebno je da je pomerite iznad ograde koja deli prostor sa nagradama.

Zatim, lagano ljuljajte hvataljku, i kada se nađe u luku tačno iznad željene igračke, pustite je. Kada hvataljka uhvati plišani plen, dovoljno je samo prebaciti je preko ograde i nagrada je vaša.

