Slušaj vest

Kembridžski rečnik je reč „parasocijalno“ proglasio za reč godine. Ovaj pojam opisuje emotivnu vezu sa nekim koga nikada niste upoznali i ko nije svestan vašeg postojanja. Koncept datira iz 1956. godine, kada je televizija stvorila iluziju „ličnog odnosa“. Danas se termin najčešće koristi za opisivanje odnosa sa influenserima, jutjuberima i podkasterima, zbog obima i intimnosti sadržaja koji dele.

Psiholog dr Veronika Lamarš sa Univerziteta u Eseksu objašnjava:

„Jednostrani, neuzvraćeni odnosi nisu ništa novo, ali parasocijalni odnosi se oslanjaju isključivo na ono što vidite na ekranu ili na društvenim mrežama.“

Foto: Shutterstock

Parasocijalni odnosi i emocije

Studija iz 2024. godine otkrila je da ljudi i dalje najbolje zadovoljavaju svoje emocionalne potrebe sa porodicom i prijateljima, ali parasocijalni odnosi sa poznatim kreatorima sadržaja se više cene od odnosa sa poznanicima ili kolegama. Dr Lamarš ističe:

„Ove veze su dostupne u bilo koje vreme, usred noći, kada vam je teško, možete otvoriti video svog omiljenog kreatora, dok verovatno ne biste pozvali prijatelja u tom trenutku.“

Granice parasocijalnih veza

Putopisac Čarli Poli, poznat po zajedničkim video zapisima sa tadašnjom partnerkom, ističe koliko granice mogu biti zamagljene. Nakon raskida 2022. godine, doživeo je poruke i komentare pratilaca koji su projektovali „idealnu vezu“ na njihovu vezu. Jedan obožavalac mu je čak poslao selfi ispred broda na kojem je živeo, što je Poli smatrao neprihvatljivim.

Mlada koja se udala za veštačku inteligenciju Foto: Printscreen

Za britansku kreatorku životnog stila Kristabel Plamer, parasocijalna veza je imala emocionalni efekat: dopisivala se sa vernim saputnikom u Južnoj Africi i tek nekoliko meseci kasnije saznala da je preminula. Osećala je tugu zbog gubitka nekoga bliskog, iako se nikada nisu sreli.

Psihološki značaj i opasnosti

Parasocijalne veze nisu nužno negativne. Mogu smanjiti osećaj usamljenosti, izgraditi samopouzdanje i pomoći u oblikovanju identiteta, posebno kod manjina, poput LGBT+ zajednice. Podkaster i psihoterapeut Džoš Flečer koristi sopstveno iskustvo sa anksioznošću kako bi ponudio nadu svojim pratiocima, ali upozorava: „Previše intimnosti može dovesti do razočaranja.“

Saveti za kreatore sadržaja

Foto: Shutterstock

Influenseri i kreatori moraju da nauče da postavljaju granice. Mišel Elman, lajf kouč i autorka, preporučuje da ne dozvolite svojim pratiocima da diktiraju šta delite i da budete svesni da „prekomerno deljenje“ zapravo ne povećava poverenje ili broj pratilaca.

„Ljudi misle da znaju sve o meni, ali ja delim samo ono što želim. Nikada ne dozvoljavam svojim pratiocima da diktiraju šta objavljujem“, kaže Elman.

Bonus video: Koliko je srpski jezik ugrožen novim izrazima