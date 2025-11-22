Slušaj vest

Mimo prostrane lepe sale, usluge i hrane, na raspoloženje zvanica i dobru atmosferu jedne svadbe definitivno čini i odabir muzike. Tom temom pozabavio se i Mandarina bend koji je objavio video na svom TikTok nalogu istakavši koje pesme su "zabranjene" na svadbama u Srbiji.

Prva na listi našla se numera Miroslava Ilića"Nije život jedna žena", a sudeći po naslovu verujemo da nije ni potrebno da se objašnjava razlog.

Odmah za njom našla se i Bajagina pesma "Moji su drugovi", ali postavlja se pitanje da li je numera izgubila na popularnosti ili je mladima danas dozlogrdio neizbežni "vozić" kojim su svi pribegavali umesto plesnih pokreta.

Treće mesto zauzela je pesma "Digni ruku" benda Galija koja je, prema rečima Mandarina benda "izlizana" jer se svira na svim proslavama. Kao nepoželjne na listi su se našle i pesme sa nazivima ženskih imena jer, kako kažu, mlade ne žele da na svoj najlepši dan evociraju uspomene iz prošlosti svojih odabranika.

Kakvo je vaše mišljenje o listi? Da li i vi imate pesmu koju biste dodali na spisak?

