Dnevni horoskop za 21. novembar. Donosimo detaljnu astrološku prognozu za sve znake horoskopa. Evo šta ovog petka očekuje pripadnike Zodijaka.

OVAN

Horoskopski znak Ovan
Ovan Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Ovaj dan može obeležiti konfliktna situacija s nadređenima. Situacija će zahtevati kompromis. Prolazite kroz period krize poverenja u odnosu s partnerom. Očekuje vas važan razgovor u prilično zategnutoj atmosferi. Vaše zdravstveno stanje će narušiti bolovi koje ćete povremeno osećati u zglobovima i kostima.

BIK

Horoskopski znak Bik
Bik Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Važan poslovni sastanak. Akcenat je na pregovorima i sklapanju nove saradnje. Moguće je potpisivanje nekog sporazuma. Negativan komentar može da vas izbaci iz takta. Nemojte se danas upuštati ni u kakve rasprave. Ugrožen vam je vratni deo kičme, tako da bi trebalo da idete kod fizijatra.

BLIZANCI

Horoskopski znak Blizanci
Blizanci Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Planetarni aspekti mogu da zamagle vaše vidike i sposobnost procenjivanja poslovne situacije. Izlazak s prijateljima doneće vam priliku da upoznate fatalno privlačnu osobu, s kojom ubrzo možete ući u vezu. Potrebno je da obavite sistematski lekarski pregled.

RAK

Horoskopski znak Rak
Rak Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Do vas mogu dopreti neke spletke, a biće vam teško da zadržite reakciju. Postoji mogućnost da prekinete neku saradnju. Očekuje vas početak strastvene ljubavne veze sa osobom u koju ste se zaljubili na prvi pogled. Nemojte biti lenji da malo više povedete računa o sebi.

LAV

Horoskopski znak Lav
Lav Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Ovaj period će vam doneti uspeh u poslovnim pregovorima sa inostranstvom. Oslonite se što je moguće više na intuiciju. Vaš odnos s partnerom sve više dobija na kvalitetu. Između vas vladaju ljubav i poverenje. Cirkulacija će vam biti veliki problem, ovo shvatite najozbiljnije i proverite stanje krvnih sudova.

DEVICA

Horoskopski znak Devica
Devica Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Ovaj period doneće uspeh ukoliko se bavite ugostiteljstvom, prosvetom ili dizajnom. Očekuje vas napredak u karijeri. Period je kad može doći do problema u komunikaciji s partnerom. Mogući su nesporazumi. Posvetite se zdravijoj ishrani i malo više se aktivirajte fizički.

VAGA

Horoskopski znak Vaga
Vaga Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Ovaj period može vam doneti prevelik broj obaveza i pritisak da poštujete nerealne rokove. Vaš odnos s partnerom može da bude na posebnom ispitu. Moguće su ljubomorne scene. U principu ste zdravi, ali ponekad imate vrtoglavicu i to je znak da treba da obavite sistematski pregled.

ŠKORPIJA

Horoskopski znak Škorpija
Škorpija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Ovaj dan posvetićete organizaciji poslovanja i utvrđivanju prioriteta na spisku obaveza. Završetak dugoročnog projekta. Pojačana potreba za ljubavlju podstaknuće Škorpije da potraže i pronađu svoju srodnu dušu što pre. Variranje krvnog pritiska, za vas uobičajeno početkom zime.

STRELAC

Horoskopski znak Strelac
Strelac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Danas se više oslonite na savete kolega što se tiče potencijalnih ulaganja. Postoji velika mogućnost pogrešne procene. Prekoračenje granice prijateljstva sa osobom koju ste nedavno upoznali obeležiće ovaj period. Nervoza vam donosi i niz drugih tegoba kao što su vrtoglavice, glavobolje, slabost i malaksalost.

JARAC

Horoskopski znak Jarac
Jarac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Poslovni sastanak tokom ovog dana može biti dosta naporan, ali ćete se izboriti s teškim pregovaračima. Slobodne Jarčeve očekuje susret sa osobom koja im je mnogo značila u prošlosti. Obnavljanje ljubavne veze. Dobro bi bilo da odete na vikend na planinu, da se naspavate i odmorite.

VODOLIJA

Horoskopski znak Vodolija
Vodolija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Ovaj period nije preporučljiv za rizične investicije. Budući da ćete biti skloni pogrešnim procenama, krupne odluke odložite za kasnije. Slobodne Vodolije u ovom periodu mogu da upoznaju svoju srodnu dušu na putovanju. Preosetljivost vam može doneti prehladu ili virozu.

RIBE

Horoskopski znak Ribe
Ribe Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Ovaj dan može da protekne u znaku uspešnog poslovnog dogovora s poslovnim saradnicima iz inostranstva. Slobodne Ribe imaće brojne prilike da upoznaju veoma privlačne osobe, tako da su moguće ljubavne avanture. Osećate bolove u zglobovima i kostima, a uzrok je virus.

