Dnevni horoskop za 21. novembar. Donosimo detaljnu astrološku prognozu za sve znake horoskopa. Evo šta ovog petka očekuje pripadnike Zodijaka.

OVAN

Ovaj dan može obeležiti konfliktna situacija s nadređenima. Situacija će zahtevati kompromis. Prolazite kroz period krize poverenja u odnosu s partnerom. Očekuje vas važan razgovor u prilično zategnutoj atmosferi. Vaše zdravstveno stanje će narušiti bolovi koje ćete povremeno osećati u zglobovima i kostima.

BIK

Važan poslovni sastanak. Akcenat je na pregovorima i sklapanju nove saradnje. Moguće je potpisivanje nekog sporazuma. Negativan komentar može da vas izbaci iz takta. Nemojte se danas upuštati ni u kakve rasprave. Ugrožen vam je vratni deo kičme, tako da bi trebalo da idete kod fizijatra.

BLIZANCI

Planetarni aspekti mogu da zamagle vaše vidike i sposobnost procenjivanja poslovne situacije. Izlazak s prijateljima doneće vam priliku da upoznate fatalno privlačnu osobu, s kojom ubrzo možete ući u vezu. Potrebno je da obavite sistematski lekarski pregled.

RAK

Do vas mogu dopreti neke spletke, a biće vam teško da zadržite reakciju. Postoji mogućnost da prekinete neku saradnju. Očekuje vas početak strastvene ljubavne veze sa osobom u koju ste se zaljubili na prvi pogled. Nemojte biti lenji da malo više povedete računa o sebi.

LAV

Ovaj period će vam doneti uspeh u poslovnim pregovorima sa inostranstvom. Oslonite se što je moguće više na intuiciju. Vaš odnos s partnerom sve više dobija na kvalitetu. Između vas vladaju ljubav i poverenje. Cirkulacija će vam biti veliki problem, ovo shvatite najozbiljnije i proverite stanje krvnih sudova.

DEVICA

Ovaj period doneće uspeh ukoliko se bavite ugostiteljstvom, prosvetom ili dizajnom. Očekuje vas napredak u karijeri. Period je kad može doći do problema u komunikaciji s partnerom. Mogući su nesporazumi. Posvetite se zdravijoj ishrani i malo više se aktivirajte fizički.

VAGA

Ovaj period može vam doneti prevelik broj obaveza i pritisak da poštujete nerealne rokove. Vaš odnos s partnerom može da bude na posebnom ispitu. Moguće su ljubomorne scene. U principu ste zdravi, ali ponekad imate vrtoglavicu i to je znak da treba da obavite sistematski pregled.

ŠKORPIJA

Ovaj dan posvetićete organizaciji poslovanja i utvrđivanju prioriteta na spisku obaveza. Završetak dugoročnog projekta. Pojačana potreba za ljubavlju podstaknuće Škorpije da potraže i pronađu svoju srodnu dušu što pre. Variranje krvnog pritiska, za vas uobičajeno početkom zime.

STRELAC

Danas se više oslonite na savete kolega što se tiče potencijalnih ulaganja. Postoji velika mogućnost pogrešne procene. Prekoračenje granice prijateljstva sa osobom koju ste nedavno upoznali obeležiće ovaj period. Nervoza vam donosi i niz drugih tegoba kao što su vrtoglavice, glavobolje, slabost i malaksalost.

JARAC

Poslovni sastanak tokom ovog dana može biti dosta naporan, ali ćete se izboriti s teškim pregovaračima. Slobodne Jarčeve očekuje susret sa osobom koja im je mnogo značila u prošlosti. Obnavljanje ljubavne veze. Dobro bi bilo da odete na vikend na planinu, da se naspavate i odmorite.

VODOLIJA

Ovaj period nije preporučljiv za rizične investicije. Budući da ćete biti skloni pogrešnim procenama, krupne odluke odložite za kasnije. Slobodne Vodolije u ovom periodu mogu da upoznaju svoju srodnu dušu na putovanju. Preosetljivost vam može doneti prehladu ili virozu.

RIBE

Ovaj dan može da protekne u znaku uspešnog poslovnog dogovora s poslovnim saradnicima iz inostranstva. Slobodne Ribe imaće brojne prilike da upoznaju veoma privlačne osobe, tako da su moguće ljubavne avanture. Osećate bolove u zglobovima i kostima, a uzrok je virus.