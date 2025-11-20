Slušaj vest

Sedamdeset četvrti izbor za Miss Universe biće održan ovog petka, 21. novembra, uz učešće više od sto zemalja iz celog sveta, dok se takmičarke bore za novu krunu.

Tema ovogodišnjeg izbora: „Moć ljubavi“

Ovogodišnja tema, „The Power of Love“, prema sajtu Miss Universe organizacije, predstavlja ideju povezivanja 130 nacija kroz „zajedničku viziju saosećanja, inkluzije i snage“.

Na sajtu se dodaje:

„Kroz ovu proslavu, odajemo počast ljubavi kao sili koja osnažuje, ruši barijere i inspiriše pozitivne promene širom sveta.“

Ovako su se misice predstavile na takmičenju Mis Univerzum:

Predstavljanje misica na takmičenju Mis Univerzum 2025 Foto: Teera Noisakran / ddp USA / Profimedia

Izbor u senci skandala i burnih događaja

Ovogodišnje takmičenje obeležila su brojna previranja od iznenadnih smena u vrhu organizacije, preko konflikata između takmičarki i zvaničnika, do povlačenja članova žirija u poslednjem trenutku.

Gde se održava Miss Universe 2025?

Svečana ceremonija održaće se u Impact Challenger Hall u Bangkoku, u Tajlandu.

Kada se održava izbor?

Finale Miss Universe 2025 biće održano 21. novembra u 8:00 ujutru po tajlandskom vremenu.

Takmičarke su u Tajland stigle još 2. novembra, a prethodne nedelje su provele u pripremama, probama, fotkanjima i obilascima Bangkoka, Pataje i drugih lokacija.

profimedia-1053388242.jpg
Misice na takmičenju za Mis Univerzum Foto: Teera Noisakran / ddp USA / Profimedia

Ko vodi program?

Engleski prenos predvodi:

Stiv Bern američki komičar

Dajanara Tores, glumica i Miss Universe 1993

R’Boni Gabriel, Miss Universe 2022 (komentator)

Ko su članovi žirija?

Žiri je bio posebno pogođen kontroverzama proteklih dana.

Screenshot 2025-11-18 183818.png

Ko se povukao?

Omar Harfouč povukao se 18. novembra zbog, kako je naveo, „duboke konfuzije i zabrinutosti“ zbog navodne formacije neplaniranog žirija koji je izabrao 30 finaliskinja.

Klod Makelele, bivši francuski fudbaler, istog dana se povukao iz ličnih razloga.

Princeza Kamila di Borbone dele Due Siciie, predsednica selekcionog komiteta, takođe se povukla 19. novembra.

Novi članovi žirija

Miss Universe organizacija od tada je imenovala nove sudije:

Natali Glebova (Miss Universe 2005)

Minijothabo Franciska Baloji, pukovnica iz Zimbabvea

Louie Heredia, filipinski pevač

Dodatni stalni članovi žirija uključuju:

Andrea Meza (Miss Universe 2020)

Nok Čalida (Miss Tajlanda 1998)

pisac Ismael Kala

model Šeron Fonseka

indijska olimpijska badminton bronzana takmičara Saina Nehval

brazilski umetnik Romero Brito

