Sveštenik Aleksandar Praščević stekao je veliku popularnost među vernicima zahvaljujući svojim objavama na društvenim mrežama, gde jednostavno i smireno objašnjava pravoslavna učenja i deli savete za duhovni mir. Njegova blaga narav i način obraćanja učinili su da mnogi sa nestrpljenjem očekuju svaku novu poruku ili video.

Najkraća molitva za miran san

Ovoga puta, otac Aleksandar podelio je kratak, ali snažan duhovni savet – najjednostavniju molitvu koju roditelji mogu izgovoriti svojoj deci pred spavanje. Kako je naveo, molitva se izgovara u trenutku kada su mališani već u postelji i pripremaju se da utonu u san.

"Pred spavanje, kada su deca već legla i onako se slatko ušuškala, ovako ih prekrstite" - objašnjava sveštenik u video-snimku.

Nakon toga, roditelj tiho izgovara rečenicu koju dete treba da čuje: "Anđeli s vama i Krst časni!"

Moć jednostavne reči

Prema rečima oca Aleksandra, ovakva kratka molitva uliva sigurnost i smirenost detetu, koje odlazi na spavanje sa osećajem da je zaštićeno, čak i kada roditelji nisu blizu.

"Uz ovu molitvu deca će zaspati sa mirom znajući da i kada roditelji nisu tu da ih Božji anđeli čuvaju, a taj osećaj mira i sigurnosti sigurno će im značiti za ceo život. Taj osećaj da nisu sami" - poručuje sveštenik.

Sveštenik Aleksandar Praščević Foto: Instagram Printscreen

Porodična tradicija

U komentarima je otkrio da ova kratka molitva potiče iz njegove porodice – naučila ju je njegova baka, a kasnije ju je prenela njegovoj majci. Objava je izazvala mnoštvo pozitivnih reakcija, a vernici su rado delili i molitve koje su oni nasledili od svojih roditelja i baka, stvarajući toplu zajednicu sećanja i duhovnih navika.

