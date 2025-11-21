Slušaj vest

Pred praznik Sabora Svetog arhangela Mihaila ponovo izbija rasprava o slavskom žitu: narodna predanja tvrde jedno, crkveni kanoni drugo -a mnogi domaćini ni ne slute da izostavljaju obavezan deo slave.

Svakog novembra, pred Aranđelovdan, u domovima širom srpskih zemalja otvara se isto pitanje da li se za ovaj praznik priprema slavsko žito. lako bi odgovor trebalo da se podrazumeva, rasprave iz godine u godinu postaju sve bučnije. Raziog je jednostavan - pojedini običaji i narodna verovanja, kada se jednom ulkorene u narodu, toliko narastu da ni Crkva ne uspeva da ih ispravi decenijama, ponekad nii vekovima.

Kako se pravilno slavi Aranđelovdan Foto: Shutterstock

Staro verovanje koje se prenosi "po navici"

Tako se i za Aranđelovdan već generacijama ponavlja isto narodno predanje da se žito ne kuva, jer je Arandeo Mihaito živi svetac. Ta rečenica postata je deo porodičnih predanja, prenosi se šapatom sa kolena na koleno i često se uzima kao neupitna istina, bez obzira na to što nas crkveni kanoni upućuju na nešto sasvim drugo. U tom raskoraku izmedu narodnog predanja crkvenog učenja mnogi domacini naprave grešku, nesvesni da upravo time izostavljaju jedan od ključnih elemenata slave.

Poruka sveštenika pred Aranđelovdan

Dok se u mnogim domovima pripremalo za večernje osveštavanje slavskog kolača i žita, uoči praznika Sabora Svetog arhangela Mihaila oglasio se sveštenik Marko Jeftić. Njegove reči, izgovorene posredstvom društvenih mreža, odjeknule su kao jasna poruka upućena svima koji još kolebaju.

Da li se sprema žito za Aranđelovdan? Foto: Pritnscreen/Youtube, Pawparazzi / Alamy / Profimedia

- Da razjasnimo jednom za svagda. Žito se ne sprema za svetitelja. Nikada i nije. Svaki Svetitelj je živ kod Boga, nema življih i manje živih žito je obavezan bogoslužbeni element proslave svake krsne slave. Ako su preci radili pogrešno, naša dužnost je da ispravimo - poručio je otac Marko, poželevši svim svečarima srečnu krsnu slavu

Zašto je žito obavezan deo slave

Njegova napomena ne donosi ništa novo u teološkom smislu ali donosi važan podsetnik. Slava nije tek običaj, niti skup lepih porodičnih navika. Ona je molitveno sećanje na pretke, čin zahvalnosti Bogu i slavljenom Svetitelju, i duhovno sabiranje doma. Upravo zato, žito ima posebno mesto priprema se kao simbol vaskrsenja i večnog života, za pokoj duša svih pre nas, a ne za samog svetitelja.

