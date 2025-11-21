Slušaj vest

Ako ste imali osećaj da stojite u mestu, da se neke situacije razvijaju presporo ili da se sav Vaš trud ne vidi - astrologija ima dobru vest, pre nego što uđemo u 2026. godinu. Prema stručnjacima, čak šest horoskopskih znakova ulazi u period od 30 dana koji se smatra njihovim ličnim “solarnim probojem”. Ovo je vreme kada Sunce donosi jasnoću, snagu volje, odlučnost i energiju koja podiže sve što dotakne.

Horoskop Foto: Shutterstock

Ovaj ciklus naziva se solarna amplifikacija i događa se kada Sunce prolazi kroz najvažniji sektor Vaše natalne karte. Kako astrolozi navode, ovi znaci tokom narednih 30 dana mogu očekivati događaje koji se brže odvijaju, prilike koje ranije nisu bile vidljive i preokrete koji dugoročno mogu promeniti tok života.

Upravo zato je važno znati šta Vas očekuje - ali i kako da iskoristite ovaj period, jer, kako astrolozi uvek poručuju, zvezde otvaraju vrata, ali na Vama je da prođete kroz njih.

Ovan - vreme je da Vas vide, čuju i prepoznaju

Energija Ovna u narednih 30 dana dobija snažan zamah. Sunce mu daje vidljivost, hrabrost i ogromnu dozu samopouzdanja. Ovo je trenutak kada drugi primećuju Vaše ideje, trud i lični rast, a Vaša sposobnost donošenja brzih odluka dolazi do izražaja.

Ovan Foto: Shutterstock

Astrologov savet:

Iskoristite ovaj period za liderstvo i pokretanje nečega što dugo odlažete - novi posao, projekat, inicijativu ili čak prvi korak ka osobi koja Vam se dopada. Ovo je Vaš period delovanja, ne čekanja. Sve što započnete sada ima potencijal da traje.

Rak - emocionalna jasnoća, pomirenja i stabilizacija

Rak ulazi u fazu duboke unutrašnje smirenosti. Sunce mu donosi osećaj da su stvari jasnije, odnosi stabilniji, a odluke lakše. Ovo je posebno povoljan period za pomirenja, sređivanje finansija i donošenje važnih odluka vođenih intuicijom.

Rak Foto: Shutterstock

Astrologov savet:

Sada verujte svom unutrašnjem glasu - biće jači, čistiji i precizniji nego ranije. Ako postoji odnos koji želite da popravite ili situacija koja zahteva emocionalnu hrabrost, narednih 30 dana su idealni za to. Posvetite se domu i porodičnim temama - biće nagrađeno.

Vaga - magnetičnost, ljubav i snažne društvene veze

Vaga ulazi u jedan od svojih društveno najbogatijih perioda. Njena privlačnost raste, komunikacija je laka, a prostor za ljubavne i prijateljske odnose se širi. Ovo je vreme kada nove veze, inspirativni ljudi i značajne prilike dolaze spontano i sa lakoćom.

Vaga Foto: Shutterstock

Astrologov savet:

Iskoristite pojačanu harizmu. Pojavite se na događajima, upoznajte nove ljude, otvorite vrata novim ljubavnim pričama. Ako ste u vezi - ovo je Vaš mesec. Ako niste - idealan trenutak za početak nečega što će Vam promeniti svakodnevicu.

Jarac - finansijski i poslovni proboj

Jarcu se otvaraju velika vrata karijere. Sunce mu donosi stabilnost, vidljive rezultate i konkretne nagrade za sve ono što je strpljivo gradio. Projekti koje Jarac vodi mogu “eksplodirati” i doneti mu reputaciju, zaradu i status.

Jarac Foto: Shutterstock

Astrologov savet:

Budite hrabri u pregovorima - tražite više, ciljajte više i ne pristajte na minimum. Ovo je idealan period za podizanje standarda, ulaganja, odluke o prelasku na novu poziciju ili pokretanje dugoročno profitabilnih projekata.

Ribe - intuicija, kreativnost i duhovni napredak

Ribe ulaze u jedan od najintuitivnijih perioda u godini. Kreativna energija raste, inspiracija dolazi iznenada, a unutrašnji glas je glasniji nego ikad. Ovo je vreme kada Ribe najlakše manifestuju svoje želje, transformišu odnose i pronalaze emocionalno isceljenje.

Ribe Foto: Shutterstock

Astrologov savet:

Slušajte svoje snove, znakove, nagoveštaje. Ovaj period je idealan za umetničke projekte, duhovne prakse, meditaciju i emotivne razgovore. Možete privući osobu, priliku ili promenu koju želite već duže vreme.

Strelac - eksplozija prilika i proširenje vidika

Strelac ulazi u svojih najdinamičnijih 30 dana. Energija mu donosi brze životne preokrete, mogućnosti za napredak, putovanja, učenje, odluke koje menjaju životni tok. Ovo je period širenja - ličnog, mentalnog i profesionalnog.

Strelac Foto: Shutterstock

Astrologov savet:

Narednih mesec dana nemojte odbijati pozive, ponude i mogućnosti. Šta god sada prihvatite, može Vas odvesti na potpuno novi put. Ovo je idealan trenutak za putovanja, kurs, preseljenje ili hrabar potez koji Vas približava snovima.

Kako znati da ulazite u period solarne amplifikacije?

Astrolozi ističu nekoliko jasnih znakova da ste ušli u svojih najjačih 30 dana u godini. Ako prepoznate ove simptome, to znači da se Vaše polje energije već aktiviralo:

1. Imate više energije nego obično

Buđenje bez težine, motivacija i želja za akcijom prvi su znakovi da Vas Sunce “puni”.

2. Ljudi počinju da Vas primećuju

Bilo kroz komplimente, pozive ili neočekivane prilike - vidljivost raste.

3. Pojavljuju se prilike koje ste ranije priželjkivali

Ovo je period kada se vrata otvaraju bez preteranog napora.

4. Intuicija se pojačava

Lakše donosite odluke i imate jasan osećaj “šta je ispravno”.

5. Osobe iz Vaše prošlosti javljaju se iznenada

Često kao znak karmičkog zatvaranja ili nove šanse koja tek dolazi.

6. Osećate povećanu hrabrost

Mnogo lakše započinjete nove korake, projekte ili razgovore koje ste dugo odlagali.

Šta očekuje ostale znakove

Bik

Fokus na novcu i praktičnim odlukama. Reorganizujte budžet.

Blizanci

Dobre vesti kroz komunikaciju. Potpisivanje ugovora ide glatko.

Lav

Privatni odnosi dolaze u fokus. Dobijate podršku od partnera.

Devica

Sitne promene u svakodnevici donose veliki dugoročni efekat.

Škorpija

Strasti i motivacija rastu. Idealno vreme za nove navike.

Vodolija

Podrška dolazi iz neočekivanog izvora. Otvara se prostor za saradnju.

Astrolozi poručuju da sudbina nije fiksna, ali energija Sunca u ovih 30 dana daje ogromnu podršku. Ovo je vreme kada se lakše kreće napred, kada se prepreke brže uklanjaju i kada se hrabrost isplati.

Najvažnije je da ne budete pasivni - univerzum otvara vrata, ali Vi ste ti koji treba da zakorače.

(Kurir.rs/ Stil)

