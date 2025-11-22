Slušaj vest

Kupovina polovne haljine preko interneta pretvorila se u neočekivano dirljivo iskustvo za jednu ženu. Nakon što je otvorila paket sa Vinteda, unutra je pronašla rukom pisanu poruku bivše vlasnice, koja je otkrila glamuroznu prošlost svečane haljine, piše Mirror.

Crvena svečana haljina

Solène iz Londona, koja na TikToku objavljuje pod korisničkim imenom @solene_rose, podelila je video u kojem pokazuje svoju novu crvenu haljinu brenda Karen Millen. Reč je o elegantnoj haljini do poda, otvorenih leđa i potpuno prekrivenoj svetlucavim detaljima. Međutim, ono što ju je najviše iznenadilo nije bila sama haljina, već poruka koju je uz nju ostavila prodavačica Ana.

Dirljiva poruka bivše vlasnice

"Ljudi, dve stvari: pogledajte ovu haljinu koju sam kupila na Vintedu, ali drugo, i važnije – pogledajte poruku koja je ostavljena. Ja stvarno ne mogu da dođem sebi. "Ovo je nekada bila Anina haljina. Rekla je: "Nadam se da ćeš uživati noseći moju haljinu, bila mi je jedna od najdražih, ali sada sam prestara i predebela za ovako pripijeni stil," što naravno nije istina, Ana, nikada nije istina."

Annina poruka se nastavila:

"Čak sam bila i fotografisana u njoj u časopisu Hello pre mnogo godina. Nadam se da ćeš je nositi na mnogo božićnih zabava i da ćeš se u njoj zabaviti jednako kao i ja. Sve najbolje, Ana.“

"Ana, moram da te vidim u toj haljini, moram da vidim slike iz magazina Hello, ali takođe – hvala ti, jer je prelepa", rekla je Solène.

Reakcije na internetu

Kupila haljinu u sekend hend prodavnici pa našla skrivenu poruku Foto: Printscreen/TikTok/solene_rose

Ljudi su pohrlili u komentare sa jednim jedinim zahtevom upućenim Solène nakon gledanja videa.

"Prestani, ovo je preslatko, molim te javi joj se i traži slike", "Treba nam drugi deo sa Anom u Hello magazinu! Internet, uradi svoje", neki su od komentara.

