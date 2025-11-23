Slušaj vest

Jedna 24-godišnjakinja iz Džordžije postala je viralna senzacija na TikToku nakon što je u sekend hend prodavnici pronašla dizajnerske cipele po neverovatnoj ceni, uverena da je "neko gadno pogrešio".

Savana, kako se predstavlja na društvenim mrežama, pronašla je par "Jimmy Choo" cipela za samo 5 dolara (oko 500 dinara).

"Bila sam u potpunom šoku jer mi se ovako nešto nikada ne dešava. Naravno da sam ih kupila", izjavila je, a u snimku je napisala: "Neko je gadno pogrešio".

Viralni hit na internetu

S obzirom na to da se nove "Jimmy Choo" cipele prodaju za više od 800 dolara (oko 690 evra), Savana je odlučila da svoj pronalazak podeli na TikToku. Video je munjevito postao viralan i sakupio više od 500.000 pregleda. U snimku je isprobala cipele i ponosno prošetala u njima. Komentari su se brzo ispunili oduševljenim i pomalo zavidnim reakcijama.

"Nikad u životu nisam bila tako ljubomorna", "Odmah bih ih uzela čak i da nisu moj broj lol", "Šališ li se, to su moje cipele iz snova za venčanje", samo su neki od komentara u nizu.

