U večerašnjoj epizodi emisije "Superpotere", koja se emituje u subotu 22. novembra od 21 čas na Prvom programu RTS-a, publiku čeka još jedan zabavan momenat pored predstavljanja novog robota.

Neočekivan gest

Tokom snimanja, jedan od učesnika pojavio se sa buketom u rukama, očigledno namenjenim Tragačici Milici Jokanović. Milica je ustala i krenula ka mestu gde su se nalazili takmičar i voditelj Jovan Memedović, dok su ostali Tragači počeli da pevuše melodiju "Svadbenog marša", stvarajući šaljivu atmosferu.

Reakcije voditelja i Tragača

Zbunjeni Jovan Memedović odmah je upitao: "Čekajte, polako. Koji je to marš?"

Tragač Žarko Stevanović odmah je odgovorio: "Svadbeni."

Voditelj se potom okrenuo takmičaru, pokušavajući da shvati šta se dešava.

"Nije još počelo ispitivanje za kviz. Ovo je sad samo informativno. Zašto Vi njoj dajete cvet?", upitao je Memedović.

Takmičar je objasnio svoj gest: "Pa, evo ja sam bio već u 'Poteri'. Tri puta, dva puta mi je Milica bila Tragač, gde sam uspeo i da pobegnem. Ovo je moj mali znak pažnje, da je odobrovoljim, pošto će večeras imati verovatno dodatni motiv da me stigne."

Topla razmena između Milice i takmičara

Nakon njegovog objašnjenja, Milica se osmehnula i odgovorila: "Joj, hvala! Može drugarski zagrljaj?"

Takmičar je pristao, a njih dvoje su se prijateljski zagrlili, što je izazvalo simpatije u studiju.

