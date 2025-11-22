Slušaj vest

Nakon pada sa bine tokom preliminarne večeri takmičenja za Mis Univerzum 2025 u Tajlandu, stanje takmičarke Mis Jamajke dr Gabrijel Henri ozbiljnije je nego što se isprva mislilo. Njena porodica potvrdila je da ostaje na odeljenju intenzivne nege.

Pojavile su se nove informacije o zdravstvenom stanju predstavnice Jamajke na izboru za Miss Universe, 28-godišnje lekarke i aktivistkinje dr Gabrijel Henri. Ona je 19. novembra pala sa bine tokom defilea misica u svečanim haljinama, a porodica je sada potvrdila da je njeno stanje ozbiljno. Snimci koji su se proširili društvenim mrežama prikazuju trenutak kada je, noseći visoke potpetice i narandžastu haljinu, promašila korak i pala sa ivice bine.

Nakon incidenta, medicinsko osoblje odvelo ju je na nosilima, a takmičenje za nju je završeno. Zbog povreda bila je primorana da propusti veliko finale održano 21. novembra, na nakon kojeg je titulu misice odnela predstavnica Meksika.

Odmah nakon pada, misica je prevezena u bolnicu Paolo Rangsit u blizini Bangkoka, a prve izjave organizatora bile su umirujuće. Organizacija Miss Universe Jamajke, kao i vlasnik takmičenja Raúl Rocha Cantú, koji ju je posetio u bolnici, objavili su da njene povrede nisu opasne po život i da nema slomljenih kostiju.

Međutim, nekoliko dana kasnije, njena porodica, koja je doputovala u Tajland, otkrila je da je klinička slika znatno ozbiljnija, te je podelila sa javnošću nove informacije o njenom zdravstvenom stanju, potvrđujući da je situacija ozbiljna. Najnovije informacije stigle su od njene sestre, koja se zajedno sa njihovom majkom Maurin Henri nalazi pored Gabrijele.

U izjavi koju je prenela organizacija Miss Universe Jamajke, misicina serstra otkrila je detalje o njenom stanju: "Gabi se ne oporavlja onako dobro kako smo se nadali, ali bolnica joj i dalje pruža svu potrebnu negu."

Zbog ozbiljnosti stanja, koje uključuje i povredu glave, medicinski tim odlučio je da Gabrijela mora ostati na odeljenju intenzivne nege najmanje sedam dana. Tamo će biti pod stalnim nadzorom lekara koji će joj pružati specijalizovanu brigu.

U ovim teškim trenucima, organizacija Miss Universe Jamajke uputila je apel javnosti, moleći za podršku:

"Iskreno pozivamo Jamajčane kod kuće i širom dijaspore da nastave držati Gabrijele u svojim molitvama." Dodali su poziv prijateljima i obožavaocima širom sveta da joj šalju "ljubav, snagu i nadu". Posebno su zamolili korisnike društvenih mreža da se suzdrže od širenja negativnih komentara, dezinformacija ili nagađanja koja bi mogla izazvati dodatnu bol i stres porodici.

"Naš primarni fokus ostaje na Gabrijelinom oporavku i dobrobiti njenih najmilijih. Ljubazno molimo za nastavak saosećanja, osetljivosti i privatnosti dok porodica prolazi kroz ovo izazovno razdoblje," zaključuje se u saopštenju.

(Kurir.rs/Večernji.hr)