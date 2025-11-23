Slušaj vest

Tibor Mandić iz Bačke Topole pre više od deset godina zakoračio je u svet kulinarstva, a od tada je osvojio brojne nagrade i priznanja na međunarodnim takmičenjima. Njegova posvećenost dovela ga je do toga da dva puta obori Ginisov rekord u kuvanju, što ga je učinilo prepoznatljivim u regionu i šire.

Kako je oborio rekorde?

Tibor je svoje rekorde ostvario u Ukrajini i Mađarskoj. Objašnjava da su oba postignuća zvanično priznata:

"Jedan je postignut u Ukrajini u jednom kotliću, kuvali smo blizu 3000 litara gulaš čorbe, drugi Ginisov rekord sam ostvario u Mađarskoj i nije nešto posebno veliko, ali u 50 kotlića smo odjednom kuvali krompir paprikaš. I jedan i drugi su zvanični Ginisovi rekordi", navodi on za portal Vojvođanski.

Kako je počeo da kuva?

Zanimljivo je da Tibor nije planirao da se bavi kulinarstvom. Ljubav prema kuvanju razvila se sasvim slučajno, dok je radio u Crvenom krstu u Bačkoj Topoli.

"Crveni krst je uvek davao pozadinsko obezbeđenje za neke manifestacije kao što su Dani sela i druga takmičenja u kuvanju i tako sam se zakačio za tu branšu", priča Tibor.

Član elitnih gastronomskih organizacija

Mandić je jedan od osnivača Viteškog reda kuvara amatera Srbije, a istovremeno je i član gastronomskog Viteškog reda u Mađarskoj. Pored toga, ima i titulu međunarodnog gastronomskog sudije, što dodatno potvrđuje njegov ugled u kulinarskom svetu.

Tajna dobrog jela

Tibor Mandić iz Bačke Topole, dvostruki Ginisov rekorder Foto: Printscreen/YouTube/TV Kikinda

Kada govori o tome šta je presudno za vrhunsko jelo, Tibor ističe nekoliko ključnih stvari:

"Dobar materijal i začini. Dobar materijal još može da se koriguje, ali začini čine čuda, naravno trebaju i talenat i istančan ukus, isto kao u fudbalu ne moraš da budeš vrhunaski fudbaler da bi bio vrhunski trenr", poručuje Mandić.

Za Tibora i mnoge njegove kolege, kuvanje nije samo zanat – to je vid umetničkog izražavanja. Vrsni kuvari složiće se da dobra kulinarska kreacija zahteva maštu, umeće i strast.

