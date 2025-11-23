da li ste znali?

Iako se Švajcarska danas smatra neprikosnovenom prestonicom časovničarstva, istorijski podaci bacaju novo svetlo na zaboravljene pionire horologije. Jedno ime se posebno izdvaja – Srbin Lazar, poznat i kao Lazar Monah ili Lazar Hilandarac, koji je 1404. godine izgradio prvi javni mehanički sat u Moskvi, skoro dva veka pre nego što su Švajcarci osnovali svoj prvi esnaf.

Lazarov poduhvat, nastao po narudžbini velikog kneza VasilijaI, bio je pravi inženjerski podvig tog doba. Postavljen na kulu kneževog dvora, ovaj sat nije bio samo pokazivač vremena - bio je to simbol moći i tehnološke naprednosti. Izgradnja ovog mehanizma koštala je koliko i velika palata, što svedoči o njegovoj izuzetnoj vrednosti i kompleksnosti u ranom 15. veku.

Ono što je najfascinantnije jeste njegova dugovečnost: Lazarov sat je radio besprekorno čitavih 217 godina, pre nego što je zamenjen, a potom izgubljen u požaru. Time se svrstava među prvih deset javnih mehaničkih satova u celoj Evropi!

Iako originalni moskovski sat ne postoji, svedočanstvo o genijalnosti Lazara Srbina i njegove škole i dalje živi. Na Svetoj Gori, u manastiru Hilandaru, sačuvan je sličan mehanizam – najstariji sat na Svetoj Gori i u čitavom regionu – koji i dalje radi. Ovaj sat je dokaz veštine i tradicije koja je vekovima cvetala.

Prvi švajcarski časovničarski esnaf osnovan je tek 1601. godine, a Lazar Hilandarac je svoj sat postavio 197 godina ranije.

