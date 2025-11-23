Slušaj vest

Na online forumu Reddit, jedna 19-godišnja devojka je ispričala koliko zarađuje radeći kao konobarica na odeljenju u restoranu jednog renomiranog hotela za 5 zvezdica.

Ona radi 40 sati nedeljno u hotelu, a još 8 sati u drugom poslu. Svojim zarađenim novcem želi da finansira obuku za profesionalnog pilota. Zbog toga odriče se mnogih stvari, bavi se samo sportom i nema vremena za prijatelje.

Kako je navela, njena osnovna plata iznosi 2.500 evra, dok na napojnicama mesečno zaradi dodatnih 1.500 evra,

Pod njenim postom mnogi su joj pružili podršku:

„Super, mnogo sreće u tvom cilju“, napisao je jedan korisnik. Drugi su joj davali savete vezane za obuku za pilota.

Međutim, visina njenog mesečnog bakšiša izazvala je mnogo više reakcija. Posebno akademici su se ljutili jer „konobarica zarađuje više nego diplomirani softverski inženjer“. To što bakšiš nije oporezovan mnogima je delovalo „kao ludilo“. Jedna osoba je napisala: „Više neto nego ja sa 80.000 evra godišnje bruto.“ Drugi su se žalili da su socijalni doprinosi u Nemačkoj previsoki.

Dok su neki komentarisali da će „od sada davati manje bakšiša“, drugi su objašnjavali da suma bakšiša „nije neuobičajena“. Jedna devojka je potvrdila: „Moja prijateljica dobija samo 15 evra po satu, ali zato za jedno veče ima i 100 evra bakšiša.“

„Da, bakšiš koji zarađujem je jako dobar, ali daleko od najboljeg“, reagovala je konobarica u još jednom postu.

Njen glavni konobar sa većom sekcijom i VIP gostima zarađuje lako dva puta više od mog bakšiša.

„Može delovati nerealno, ali klijenti su veoma bogati i za njih su te sume sitnica“, napisala je 19-godišnjakinja, piše Merkur.de

U proseku, dnevno zarađuje između 80 i 120 evra bakšiša, pri čemu deo uvek ide kuhinji.

Bez obzira na zavist ili ne, većina se slaže da konobarica verovatno radi „dobar posao“. Ali, koliko je zaista važan kvalitet usluge?