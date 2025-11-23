Slušaj vest

Poznata ruska astrološkinja Tamara Globa iznela je svoju astrološku prognozu za decembar. Evo šta očekuje sve znake horoskopa narednog meseca.

Ovan

Ovan Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Prema astro-prognozi Tamare Globe za decembrar 2025, naredni mesec vam donosi preispitivanje starih odluka i potrebu za fleksibilnošću. Ne držite se tvrdoglavo planova; nove okolnosti biće povoljne. Moguće su važne vesti i razgovori koji menjaju odnose. U ljubavi dolazi jasnoća i novi nivo intimnosti, a slobodni mogu upoznati nekoga neočekivano. Posao traži brzu adaptaciju na nova pravila i tehnologije; inicijativa će biti primećena. Pazite na umor, spavajte bolje i održavajte umerenu fizičku aktivnost.

Bik

Bik Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Decembar naglašava finansije: stiže ponuda, ali zahteva analizu. Mogući kućni troškovi i potreba za racionalizacijom budžeta. U ljubavi mir deluje varljivo; partner je povučen zbog ličnih procesa. Slobodni upoznaju nekoga preko prijatelja. Na poslu je naglasak na reviziji i prikazu rezultata, uz mogući sukob oko bonusa. Preuzimanje mentorske uloge jača ugled. Zdravlje zavisi od emocionalnog balansa; obratite pažnju na ishranu i digestivni sistem.

Blizanci

Blizanci Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Decembar vam donosi pojačanu komunikaciju i pristup novim informacijama koje otvaraju važne putanje. Ne širite glasine. Moguće je kratko putovanje s važnim poznanstvom. U ljubavi tražite intelektualnu povezanost; razgovori produbljuju odnos. Slobodni nekog upoznaju na predavanju ili onlajn. Posao zahteva pregovore i rad s dokumentima; proveravajte sve. Moguća ponuda iz drugog grada. Mentalno opterećenje utiče na zdravlje, pa pravite pauze i čuvajte respiratorni sistem, kaže astro-prognoza Tamare Globe za decembar 2025.

Rak

Rak Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Prema astro-prognozi Tamare Globe za decembar 2025, mesec vam donosi porodične teme i važne razgovore koji menjaju odnose. Mogući emotivni izazovi, ali vode razjašnjenju. Izbegavajte troškove za dom. U ljubavi raste intimnost; mirni trenuci i zajedničko planiranje jačaju vezu. Slobodni osećanja razvijaju prema nekome iz okruženja. Na poslu ste precizni i pouzdani, ali izbegavajte preuzimanje suvišne odgovornosti. Zdravlje varira sa emocijama, čuvajte energiju, obratite pažnju na ishranu i probavu. Aktivnosti napolju vam prijaju.

Lav

Lav Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Decembar ističe vaš status i javni nastup. Pripremite se za priliku da se pokažete. Mogući manji sukobi, ali rešivi strpljenjem. Finansijski dobitak dolazi kroz hobi. U ljubavi ste romantični i skloni gestovima. Slobodni susreću zanimljivu osobu na društvenom događaju. U poslu se traže liderske veštine i motivacija tima; budite otvoreni za kritiku. Zdravlje je dobro, ali ne precenjujte snagu. Izbegavajte naporne treninge i nagle temperaturne promene, kaže astro-prognoza Tamare Globe za za decembar 2025.

Devica

Devica Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Prema astro-prognozi Tamare Globe za za decembar 2025, mesec donosi sređivanje života i završetak dugotrajnog projekta. U domu vas očekuju praktični zadaci koji donose zadovoljstvo. U ljubavi dominiraju konkretna dela, ne reči. Slobodni upoznaju osobu iz svakodnevice, diskretno i postepeno. Na poslu briljirate u detaljima, ispravljanju grešaka i dokumentima; moguća ponuda za usavršavanje. Zdravlje je stabilno, ali stres utiče na nervni sistem i varenje. Pomažu tehnike opuštanja i šetnje u tišini.

Vaga

Vaga Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Decembar naglašava partnerstva i važan ugovor. Pažljivo čitajte sve stavke. Moguć sukob interesa s prijateljem. U ljubavi otvaranje teških tema jača vezu. Slobodni mogu doživeti privlačnost u poslovnom okruženju. Na poslu radite u tandemu i posredujete među kolegama; harmonija je ključ. Moguća putovanja i pravna pitanja krajem meseca. Zdravlje zavisi od emocionalnog balansa; izbegavajte stres i čuvajte bubrege.

Škorpija

Škorpija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Prema astro-prognozi Tamare Globe za decembar 2025, ovaj mesec donosi dubok unutrašnji rad i intuitivne uvide. Završavate važan psihološki proces. Finansijski oprez: proveravajte transakcije. U ljubavi jača tiho, intuitivno razumevanje; samci mogu započeti tajnu ili daljinsku romansu. Na poslu najbolje radite sami, u analizama i arhivama. Uočićete problem koji drugi previđaju. Zdravlje je osetljivo na tuđe emocije; izbegavajte toksične ljude. Korisni su tretmani u vodi i pažnja na limfni sistem.

Strelac

Strelac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Mesec pokreće društvene kontakte i grupne aktivnosti. Moguće uključivanje u novu zajednicu. Finansijski prilivi dolaze kroz zajedničke projekte. U ljubavi dominira prijateljski ton; važna su zajednička interesovanja. Slobodni nekog upoznaju onlajn ili na predavanju. Na poslu vas odlikuju inovativne ideje i sposobnost da pomirite različite ljude. Krajem meseca moguće je predstavljanje vašeg rada. Zdravlje varira zbog nervnog sistema; čuvajte noge i izbegavajte mentalno preopterećenje.

Prema astro-prognozi Tamare Globe za decembar 2025, poslednji mesec godine posvećen je dugoročnim ciljevima. Sledi susret sa uticajnom osobom i stabilizacija finansija. U ljubavi želite ozbiljnost i sigurnost. Partnerstvo ulazi u fazu ključnih razgovora o budućnosti; slobodni osećaju privlačnost prema zrelijoj osobi. Na poslu vas čekaju odgovorni, dugoročni projekti koji ističu vaš profesionalizam; rad se ceni i donosi nagrade. Zdravlje stabilno, ali čuvajte zglobove i kičmu. Važna je rutina i male radosti protiv umora.

Vodolija

Vodolija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Decembar donosi širenje vidika, putovanja i nove projekte. Dobijate ponudu koju treba da prihvatite. Pazite na papirologiju. U ljubavi su važni zajednički snovi i planovi; slobodni upoznaju nekoga tokom putovanja. Na poslu vas čeka rad sa strancima, jezicima i informacijama; mogući javni nastupi. Ne pretrpavajte se obavezama. Zdravlje dobro, ali opterećenje može iscrpiti; čuvajte jetru i kukove. Umerena aktivnost i uredna rutina su ključne.

Ribe

Ribe Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Prema astro-prognozi Tamare Globe za decembar 2025, mesec donosi otkrivanje važnih tajni i rušenje iluzija. Finansijski mogući i troškovi i dobit, ali vode oslobađanju. U ljubavi sve je intenzivno i strastveno; slobodni doživljavaju snažan, sudbinski susret. Parovi jačaju poverenje dubljim razgovorima. Na poslu radite s poverljivim podacima i otkrivate skrivena pitanja - koncentracija vas vodi do uspeha. Zdravlje traži jačanje imuniteta i promenu rutine - čuvajte grlo, reproduktivni sistem i izbegavajte stres.