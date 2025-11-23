Slušaj vest

Zlatni džepni sat koji je pripadao čoveku koji je preminuo na Titaniku kada je brod potonuo, prodat je za rekordnu sumu.

Sat, koji je pripadao 67-godišnjem Isidoru Strausu, prodat je na aukciji za 1,78 miliona funti, što je najveći iznos ikada plaćen za predmete vezane za Titanik. Džepni sat Jules Jurgensen od 18-karatnog zlata Strausu je poklonjen za 43. rođendan 1888. godine.

Foto: Henry Aldridge & Son

Prethodni rekord u prodaji predmeta povezanog s Titanikom postignut je prošle godine, kada je drugi džepni zlatni sat poklonjen kapetanu broda koji je spasio više od 700 putnika sa Titanika, prodat za 1,56 miliona funti.

Straus je rođen u jevrejskoj porodici u Bavarskoj, 1845. godine, a porodica se 1854. preselila u SAD. Tamo je stekao slavu kao partner u čuvenoj prodavnici Macy’s u Njujorku. Straus i njegova supruga, Ida, bili su među više od 1.500 putnika koji su izgubili život kada je Titanik potonuo 1912. godine, i među relativno malobrojnim putnicima prve klase koji su poginuli u tragediji.

Kada je brod počeo da tone, par je navodno krenuo ka čamcima za spasavanje, gde su im bila ponuđena mesta zbog godina, ali je Straus odbio da zauzme mesto pre drugih muškaraca. Ida je odbila da ga napusti i poslednji put su viđeni živi sedeći u ležaljkama na palubi, suočeni s sudbinom jedno pored drugog.

Foto: Profimedia

Par je prikazan u epskom filmu Jamesa Camerona iz 1997. godine, Titanik, gde je prikazano kako leže zagrljeni u kabini dok se voda sliva unutra. Strausov sat je kasnije izvučen iz olupine i vraćen porodici Straus.

Ovaj sat bio je jedan od nekoliko predmeta vezanih za Titanik koji su prošlog vikenda prodata na aukciji Henry Aldridge & Son u Devizesu, Wiltshire. Ostali predmeti uključivali su:

Pismo koje je Ida Straus napisala na papirima Titanika, prodata za 100.000 funti

Spisak putnika Titanika, kupljen za 104.000 funti

Zlatna medalja dodeljena posadi RMS Carpathia od spasenih putnika, prodata za 86.000 funti

Ukupna vrednost aukcije predmeta vezanih za Titanik dostigla je 3 miliona funti.

Aukcionar Endrju Aldridž rekao je:

„Ova rekordna cena pokazuje trajno interesovanje za priču o Titaniku. Svaki muškarac, žena i dete, putnik ili član posade, imao je svoju priču, i one se i danas, 113 godina kasnije, pričaju kroz predmete s broda.

Strausovi su bila ultimativna ljubavna priča – Ida je odbila da napusti svog muža sa kojim je bila 41 godinu dok je Titanik tonuo, a ova rekordna cena svedoči o poštovanju koje uživaju.“