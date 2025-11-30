Slušaj vest

Postoje ti trenuci kada mislite da radite najobičniju stvar na svetu, pa vas život iznenadi iz najčudnijeg ugla. Tako je jedan muškarac iz Novog Zelanda, Tautari Sanders, doživeo mini šok dok je čistio navlake svog kauča starog čitavu deceniju.

Dok su on i partnerka skidali presvlake da ih konačno pošalju na pranje, naišli su na nešto što izgleda kao početak horor filma, a završava kao scena iz romantične drame.

U unutrašnjem delu jastuka, skriveno od svih pogleda, stajala je poruka na vijetnamskom. Neobična. Duga. Pisana kao da je autoru bilo bitno da je baš tu ostavi. I da je možda niko nikada neće pročitati. Sanders je za Newsweek rekao:

- Mi obožavamo taj kauč, kupili smo ga od prijatelja koji se selio u inostranstvo pre deset godina. Kada smo videli reči na unutrašnjem delu jastuka, prvo smo pomislili da je neka poruka iz očaja. Uplašili smo se da je u pitanju vapaj nekoga ko radi u lošim uslovima, rekao je Sanders.

Kako nije znao vijetnamski, okačio je fotografiju na Reddit i pitao ljude širom sveta da mu pomognu da razume šta zapravo piše. Prevodilačke aplikacije su davale potpuno različite rezultate, pa je internet postao jedini racionalan izbor.

I onda se ispostavilo nešto sasvim neočekivano.

Poruka nije bila nikakav poziv u pomoć, već pesma. Ljubavna. Pisana najverovatnije od nekoga ko je radio na izradi tog istog kauča.

Prevod glasi:

Ta reka i dalje teče kroz hiljade života

Jer u nevolji morao sam da te napustim

Još mi nedostaješ kad si daleko

Nedostaju mi tvoje oči i tvoj osmeh

Jedan korisnik Reddita objasnio je da se radi o formi pesme "luc bat", tradicionalnom vijetnamskom stihu sa ritmom i pravilima koja se ne mogu lako prevesti. Poručio je da pesma možda i ne prati stroga pravila do kraja, ali da se oseća njena iskrenost i emocionalni naboj.

Sanders priznaje da mu je pao kamen sa srca.

- Bili smo toliko srećni što nije u pitanju nikakav apel u pomoć, nego prelepa, nežna poezija, rekao je.

Ali ostaje misterija zašto bi neko zapisao tako ličan stih na mestu koje je osuđeno da zauvek ostane skriveno.

- Ne znamo zašto je ta poruka nastala baš tu. Možda je neko vežbao pesmu pre nego što je pošalje voljenoj osobi. Možda nikada nećemo saznati, rekao je Sanders.

Na drugom delu navlake pronađeno je i jedno ime na vijetnamskom, pa Sanders i partnerka i dalje potajno priželjkuju da možda jednog dana otkriju ko je bio autor stihova. Za sada im je dovoljno što se njihov stari kauč vratio u dnevnu sobu, čistiji nego ikad i bogatiji za jednu sasvim neočekivanu priču.

