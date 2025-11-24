Slušaj vest

I dok se već zna da su Srbi na Hrvate vekovima unazad "ljubomorni" zbog toga što izlaze na more, nedavno smo saznali kako i naša zemlja ima nešto na čemu joj komšije veoma zavide, a da toga nismo ni bili svesni - kolo.

Sve se to "razdanilo" kada je skoro jedan od trojice voditelja u poznatom hrvatskom podkastu "3soma_podcast" izjavio kako je malo ljubomoran na Srbe jer svi kolektivno, bez obzira na to u kom se delu naše zemlje nalazili, znaju da igraju srpski nacionalni ples, zvani kolo.

"Malo sam ljubomoran na Srbiju. Apsolutno svaki Srbin i Srpkinja znaju plesat kolo. A, to nije jednostavno. Hajde sad ti napravi da cela država to zna radit'", objašnjava jedan od podkastera u simpatičnom isečku koji su postavili na svojoj zvaničnoj Instagram stranici.

"Ti si ljubomoran na celu Srbiju?", pita ga onda kroz smeh kolega podkaster.

"Čim čuju tu muziku, nije bitno da li imaš 80 godina ili 15 godina, svi se 'prime' za ruke i plešu", odgovara potom oduševljen Hrvat svojim kolegama, dok su potom i oni saglasni sa njim da ceo prizor dok Srbi igraju kolo "izgleda fora".

Međutim, ova njihova izjava naišla je i na negodovanje pojedinih hrvatskih državljana, a koji smatraju da su podkasteri samo nedovoljno informisani, te da i njihova zemlja ima dugu folklornu tradiciju.

"A da pratite vi mladići hrvatsku kulturu znali biste da Slavonci slavonsko kolo svi znaju igrati, kukuljenac, pa i bosansko, pa bunjevačko. Ne treba biti ljubomoran, idi nauči malo. Ali, ja mislim da vas to ne zanima. Kako puno mladih koji su rođeni u Zagrebu ne znaju blaga tradicije Hrvatske, a Srbi znaju. I neka, to je njihova tradicija. I ja znam užičko, vlaško nije me sramota. To su prije svi znali", piše jedna Hrvatica.

Ipak, što se srpskog dela publike tiče, svi su bili oduševljeni u komentarima na samu činjinicu da Hrvati vole srpske navike, srpsko kolo i naše običaje.

"Ja kao Srpkinja obožavam svaku reč ovog razgovora. Momci, top ste", glasi upravo jedan od njih, prenosi Telegraf.

