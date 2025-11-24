Slušaj vest

Pariz već dugo nosi reputaciju jednog od najneljubaznijih gradova u Evropi, pa čak i u svetu. Ipak, svake godine privuče oko 50 miliona turista, koje mame znamenitosti poput Ajfelovog tornja, Slavoluka pobede i katedrale Notr-Dam. Parižani su često opisivani kao hladni, nadmeni i nestrpljivi prema posetiocima.

Rajan, poznat na TikToku kao „NomadicallyRyan“, zabeležio je trenutak koji ga je ostavio bez teksta – dok je snimao grad, prišla mu je jedna od prevarantkinja.

„U Parizu sam jedan sat i ovo je savet koji imam za vas. Ako vas neko pita da li govorite engleski – bežite! Ignorišite ih, ne odgovarajte im, samo hodajte brzo. Ti ljudi će najverovatnije pokušati da vas opljačkaju ili prevare, i uvek će imati neku vrstu peticije u ruci“, rekao je on.

U tom trenutku njegova kamera je uhvatila devojku sa peticijom u rukama koja mu je prišla i upitala: „Govorite engleski?“

„Pazite se“

Nakon što ju je izbegao, Rajan je poručio: „Nisam očekivao da će mi jedan od njih prići dok snimam. Ne mogu da verujem da sam to uhvatio kamerom. Ali da… pazite se džeparoša i njihovih fora“.

