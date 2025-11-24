Slušaj vest

Život u kamperu može biti izazovan, a zimi je posebno teško održati toplinu, češće nego što mnogi misle. Jedna žena koja živi u malom kombiju sa svoja dva psa otkrila je tri pametna trika kojima uspeva da se zagrejekada temperature padnu.

Saveti

Na svom YouTube kanalu objasnila je da je prvi i najvažniji korak pokrivanje prozora kampera.

Foto: printscreen/youtube/Selk'bag

U viralnom videu pokazala je da koristi magnetne navlake za prozore, koje brzo izoliraju kombi i drže hladnoću napolju, a toplotu unutra. „Oni drže hladnoću napolju, a toplotu unutra – odlično“, objašnjava ona.

Umesto običnog jorgana ili pokrivača, ona koristi poseban prekrivač nalik vreći za spavanje.

Jednostavno se zatvara rajsferšlusom i greje vas, i ne izgleda kao standardna vreća za spavanje. „Takođe stavljam grejno ćebe ispod ćebeta kada želim da mi bude dodatno udobno“, dodaje ona.

Treći trik je Selk vreća, vreća za spavanje koju nosite kao odeću. Može se nositi i unutra i napolju - savršena za igru sa psima ili kada želite dodatnu toplinu.

Foto: printscreen/youtube/Selk'bag

Komentari

Iako ovi trikovi funkcionišu, neki korisnici smatraju da je grejač neophodan. „Kupila sam grejač za svoj kamper. Vredi svakog penija. Hiljadu puta bolji od svega drugog“, piše jedna osoba. Druga dodaje: „Moram da imam grejač, volim da gledam TV i kuvam, a da se ne smrznem.“

Mnogi su se, međutim, složili da njeni trikovi odlično funkcionišu. „Nosila sam taj zimski kombinezon na Arktiku dok sam bila u vojsci i bila sam napolju 6-8 sati bez problema“, piše jedna korisnica. „Magnetni prekrivači za prozore su odlična ideja“, dodaje druga.

Saveti još jednom Prekrivači za prozore – koristite magnetne prekrivače koji drže hladnoću napolju, a toplotu unutra.

– koristite magnetne prekrivače koji drže hladnoću napolju, a toplotu unutra. Specijalno ćebe – slično vreći za spavanje koja se zatvara rajsferšlusom i zadržava toplotu.

– slično vreći za spavanje koja se zatvara rajsferšlusom i zadržava toplotu. Ćebe za grejanje – stavlja se ispod ćebeta za dodatnu udobnost.

– stavlja se ispod ćebeta za dodatnu udobnost. Svilena vreća – vreća za spavanje koju možete nositi kao odeću, u zatvorenom i na otvorenom.

Bonus video: Kako odzračiti radijator