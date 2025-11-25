Slušaj vest

Serija iz sveta "Igre prestola", popularna "Kuća zmaja", zvanično će dobiti i svoju četvrtu sezonu. Informacija je objavljena još pre nego što je ovog leta prikazana treća sezona.

Plan emitovanja i najava iz HBO-a

Prema trenutnim planovima, nova sezona trebalo bi da stigne pred publiku 2028. godine. Vest je saopštio Kejsi Blojs, predsednik i izvršni direktor HBO-a i HBO Max-a, tokom prezentacije ove mreže održane u Njujorku.

Hoće li četvrta sezona biti poslednja?

Insert iz serije Kuća zmaja Foto: HBO

Rajan Kondal, glavni kreator i scenarista serije, ranije je nagoveštavao da bi priča mogla biti završena upravo četvrtom sezonom. Međutim, ta ideja se ne pominje u zvaničnom saopštenju. Kako navode izvori, Kondal još uvek piše nove epizode, pa konačna odluka o završetku serije zavisi od toga kako će se razviti rad na četvrtoj sezoni.

Priča zasnovana na Martinovoj mitologiji

Temelj serije čini knjiga Džordža R. R. Martina "Vatra i krv", a radnja se odvija oko dva veka pre dešavanja iz glavne serije "Igra prestola". Fokus je na usponu i padu kuće Targerijen, njihovim savezima, sukobima i moći.

Druga i treća sezona – uvod u krvavi sukob

Druga sezona, snimljena do avgusta 2024. godine, prati događaje odmah nakon pogibije Luserisa Velariona, sina Renire Targerijen, koga ubija Ejmond Targerijen. Ovim činom sazreva otvoreni konflikt koji prerasta iz "hladnog rata" u razorni građanski obračun poznat kao Ples zmajeva.

Insert iz serije Kuća zmaja Foto: HBO MAX / Planet / Profimedia

Treća sezona donosi povratak velikog broja glumaca, među kojima su Met Smit, Ema Darsi, Olivija Kuk, Stiv Tusant, Ris Ifans, Fabijen Frankel, Ivan Mičel, Tom Glin-Karni, Sonoja Mizuno, Hari Kolet i drugi.

Produkcijska ekipa

Seriju potpisuju i nadgledaju Džordž R. R. Martin i Rajan Kondal, dok se u ulozi izvršnih producenata nalaze i Sara Hes, Melisa Bernstin, Kevin de la Noa, Vins Džerardis, Dejvid Henkok i Filipa Goslet.

Potvrđeni projekti iz istog univerzuma

HBO je potvrdio povratak "Kuće zmaja" u četvrtoj sezoni, a pored toga, produženje je dobila i još jedna serija iz ovog sveta – "Vitez Sedam kraljevstava", prenosi „Deadline“.

