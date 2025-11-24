Slušaj vest

Moćan energetski pomak utiče na svaki horoskopski znak tokom nedelje od 24. do 30. novembra 2025. godine. Početkom sedmice osetićete intenzivnu energiju Saturna, pojačanu Mesecom u Jarcu i Vodoliji, što čini ovaj period posebno značajnim za introspektivne uvide, planiranje i postavljanje temelja za budućnost. Saturn 27. novembra kreće direktno, a Merkur 29. novembra, što donosi stabilnost i jasnoću nakon perioda retrogradnog kretanja.

Venera 30. novembra ulazi u znak Strelca, istog dana kada je Mesec u Ribama. Ovi tranziti pojačavaju vašu ambiciju, želju da istražujete svet oko sebe i da se otisnete u nove izazove. Sa više planeta u Strelcu, osetićete veću samouverenost, optimizam i spremnost da preuzmete inicijativu. Krajem nedelje, kada Mesec pređe u znak Ovna, imaćete priliku da prigrlite vatrenu energiju, oslobodite se starih okova i ponovo se povežete sa sobom.

Kako energija planeta utiče na vas?

Ovan

Ova nedelja vas podstiče da negujete svoje ciljeve i snove. Bićete pozvani da se posvetite sebi, da razvijate strpljenje i disciplinu, ali i da naučite kako da balansirate između želja i stvarnosti. Direktan Saturn osvetljava ono što želite da istražite i naučite, posebno kada Mesec pređe u Ribe. U tihim momentima introspektivnog povlačenja pronaći ćete znanje koje vas povezuje sa novim temama i idejama. Mudrost koju ste stekli tokom prethodnog perioda pomoći će vam da se oslobodite i pronađete unutrašnju iskru tokom sezone Strelca. Sa Venerom u Strelcu, bićete otvoreniji za ljubav, spremniji da primite ono što vam može doneti nova osećanja, ali i da produbite postojeće veze. Ova nedelja je savršena za introspektivno planiranje i postavljanje temelja za buduće uspehe.

Bik

Vaš sistem verovanja i životna filozofija biće na ispitu sada kada je Saturn direktan. Bićete pozvani da pažljivo preispitate svoje stavove i uveravanja, dok Merkur u opoziciji vašeg znaka naglašava potrebu za detaljnim istraživanjem i analizom. U sezoni Strelca imaćete priliku da dobijete podršku mentora i iskusnijih osoba koje vam mogu pomoći da sagledate širu sliku i dobijete prave uvide. Očekuju vas dublji razgovori sa prijateljima i članovima društvenog okruženja, koji će vam pomoći da jasnije izrazite sebe. Nakon ovog perioda osetićete veću sigurnost u svojoj sposobnosti da se izrazite i donesete važne odluke. Energija nedelje pokazuje vam koliko potencijala nosite u sebi i koliko je važno da ga upotrebite u prave svrhe.

Blizanci

Mesec u Jarcu pokazuje vam koliko ste napredovali i šta ste sve postigli u poslednjih šest meseci. Kao promenljiv znak, jasno ćete videti kako su semena koja ste posadili prošle godine počela da se razvijaju i cvetaju. Vaš trud i posvećenost biće prepoznati, posebno tokom lunacije u Ribama, koja donosi nagrade i priznanja. Sa Saturnom koji kreće direktno, imaćete priliku da preuzmete odgovornije uloge i postanete vođa u situacijama koje zahtevaju vaše znanje i sposobnosti. Ova nedelja vas uči kako da prihvatite odgovornost, ali i da uživate u rezultatima svojih napora.

Rak

Sezona Strelca vas podstiče da preuzmete inicijativu i konkretno delate. Drugi primete vaš talenat i svestranost, što može otvoriti nove mogućnosti i dodatne odgovornosti. Mars vam daje dodatnu energiju i motivaciju da nastavite napred, ali je važno da postavite granice i pazite na svoj nivo energije. Kada Mesec pređe u Ribe, osetićete obnovljenu snagu i energiju koja vam pomaže da vratite ravnotežu u oblasti života koje ste možda zanemarivali. Ovaj period donosi harmoniju i podseća vas da briga o sebi nije luksuz, već potreba.

Lav

Devica

Vaš vladar, Merkur, podstiče vas da budete sistematični i promišljeni u donošenju odluka. Direktan Merkur osvetljava sve što ste naučili tokom meseca i pruža vam jasnu sliku vašeg napretka. Ovo je period kada će se pitanja u odnosima razotkriti, ali Jupiter i Venera vas podržavaju da se suočite sa izazovima. Iskrenost u komunikaciji s partnerima, prijateljima, porodicom i kolegama donosi stabilnost i jača međusobno poverenje. Ovo je nedelja u kojoj možete graditi dublje i kvalitetnije veze.

Vaga

Sa Saturnom u direktnom hodu i Mesecom u Škorpiji, vaša unutrašnja snaga dolazi do izražaja. Venera u Strelcu podstiče slobodnije i sigurnije izražavanje sebe, a vaša sposobnost da utičete na druge je pojačana. Bićete u svom elementu i otvoreni za nova poznanstva, druženje i zabavu. Ako ste fokusirani na karijeru, dobićete podršku prijatelja i porodice. Ova nedelja vas motiviše da svoje snove pretvorite u realnost i da hrabro zakoračite ka novim mogućnostima.

Škorpija

Direktan Saturn i Merkur donose stabilnost i jasnoću nakon retrogradnog haosa. Oslobađate se svega što vas je kočilo i postajete više fokusirani na rešenja i praktične korake. Venera u Strelcu stavlja fokus na finansije i materijalnu sigurnost. Očekuje vas prilika da osmislite nove ideje, unapredite svoj materijalni položaj i donesete strateške odluke koje vam mogu doneti dugoročnu korist.

Strelac

Ulazak Venere u vaš znak budi samopouzdanje i pomaže vam da pronađete svoj glas. Saturn koji kreće direktno omogućava vam da izađete iz senke i zasijate u sezoni Strelca. Iako osećate snažnu energiju i optimizam, Mars u vašem znaku podseća vas da budete strpljivi i planirate unapred. Ova nedelja donosi vašu harizmu i primećivanje od strane drugih, ljudi vas posmatraju novim očima, jer se ponovo oslanjate na svoju unutrašnju snagu i veru u sebe.

Jarac

Povezivanje sa kreativnošću i maštom biće vam od velike koristi ove nedelje. Mesec u vašem znaku pojačava saturnovsku disciplinu, ali istovremeno probuđuje radoznalost i želju za istraživanjem novih ideja. Sa Saturnom koji sada kreće direktno, doći će do proboja i jasnoće u donošenju odluka. Vaša sposobnost fleksibilnog razmišljanja je pojačana, a ideje i planovi koje imate mogu brže da se realizuju.

Vodolija

Tokom tranzita Meseca kroz Jarca važno je da obratite pažnju na energiju i da se odmarate. Sezona Strelca vas uči da sebe stavite na prvo mesto, da svoje potrebe postavite iznad svega, baš pre nego što Mesec uđe u vaš znak. Venera u Strelcu pojačava vašu društvenu energiju i čini vaš život dinamičnijim i interesantnijim. Očekuju vas nova druženja, pažnja okoline i prilike da se istaknete u zajednici. Sezona Strelca vas podstiče da izađete iz svoje ljušture i povežete se sa ljudima oko sebe.

Ribe

Ovo je snažan period kada će mnoge Ribe možda patiti, ali Saturn u vašem znaku kreće direktno i označava završetak jednog poglavlja i pripremu za novo. Mesec u Jarcu početkom nedelje naglašava važnost rada, discipline i planiranja, što će se nastaviti i naredne godine.

Ulazak Venere u Strelca donosi novu energiju u vašu karijeru i jača samopouzdanje. Ovo je idealno vreme da gradite saveze, sklapate nova prijateljstva i koristite diplomatski pristup kako biste održali harmoniju i ravnotežu u životu.

