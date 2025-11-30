Slušaj vest

Sveštenik Aleksandar, koji je stekao veliku popularnost na društvenim mrežama, ponovo je privukao pažnju javnosti dajući duhovni odgovor na jednu od najvećih pošasti savremenog života – stres i anksioznost. Koristeći veru i pravoslavlje kao kompas, sveštenik u svojim postovima redovno odgovara na aktuelne nedoumice, a njegov najnoviji video posvećen je pronalaženju unutrašnjeg mira.

Sveštenik je na početku videa iskreno priznao da je u današnjem užurbanom ritmu života "gotovo nemoguće izbeći stres, očajanje ili razočarenje".

Sveštenik Aleksandar Praščević Foto: Spc.rs

"U želji da barem nekako pomognem pronašao sam molitvu Svetog Dimitrija Rostovskog koja se čita za izbavljenje od anksioznosti, očajanja, strahova, čak i od depresije", poručio je sveštenik.

Ovim potezom, on je mnogima koji se bore sa ovim stanjima ponudio duhovnu utehu i konkretan tekst za molitvu, naglašavajući značaj vere u borbi protiv unutrašnjih nemira.

Sveštenik Aleksandar je potom pročitao molitvu koja je izazvala veliku reakciju među njegovim pratiocima. Molitva glasi:

Sveštenik Aleksandar Praščević Foto: Instagram Printscreen

"Bože, Oče Gospoda našeg Isusa Hrista, Oče milosti i Bože svake utehe, koјi nas tešiš u svakoј našoј nevolji, uteši svakoga ko strada, ko јe žalostan, ko pada u očaјanje, ko јe uznemiren duhom čamotinje. Јer svaki čovek јe stvoren Tvoјim rukama, obdaren Tvoјom premudrošću, uzvišen Tvoјom desnicom i proslavljen Tvoјom dobrotom. A evo, sada smo primili Tvoјe Očinsko poučavanje kroz kratkotraјne nevolje. Ti, koјi sa samilošću poučavaš one koјe voliš, isto tako ih miluјeš obilno i gledaš na njihove suze. Zato, pošto si nas poučio, pomiluј nas i ublaži našu tugu; preokreni našu žalost u radost i ispuni naše srce veseljem. Pokaži na nama Tvoјu milost, Ti Koјi si divan u Svoјim savetima, neiscrpan u Svoјim sudovima, i blagosloven u svim Svoјim delima u vekove vekova. Amin".

