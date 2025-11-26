Slušaj vest

Jedan noćni izlazak pretvorio se u noćnu moru za Medi Mekgivern, koja je nakon provoda na svom bankovnom računu otkrila dug od neverovatnih 50 milijardi dolara. Ceo trenutak šoka snimio je njen prijatelj Gejb Flores i podelio na TikToku, a snimak je ubrzo postao viralan.

Iako je na računu imala nešto više od 76 dolara, taj iznos je bio samo kap u moru u poređenju sa astronomskim dugom. „Šta da radim?“, pitala se - sasvim razumljivo pitanje kada otkrijete da dugujete sumu jednaku BDP-u manje države.

U panici je pozvala svoju banku, gde su zaposleni bili jednako zbunjeni kao i ona. Dodatnu zabunu izazvala je i informacija na njenom računu da bi joj do 2099. godine trebalo biti isplaćeno 50 milijardi dolara, što je Medi navelo na pitanje hoće li uopšte biti živa da taj novac podigne.

Tehnička greška banke

Nakon što ju je zaposleni banke zamolio da sačeka na vezi, misterija je konačno rešena. Iz banke su kasnije u saopštenju objasnili da je „tokom vikenda došlo do tehničke greške“ koja je uzrokovala prikazivanje netačnih iznosa na računima manjeg broja klijenata. Problem je u međuvremenu ispravljen, a Medi je mogla da odahne.

Slični slučajevi nisu retkost

Medin slučaj podsetnik je da se drastične promene na bankovnim računima najčešće događaju zbog grešaka i da s takvim „neočekivanim“ novcem treba postupati oprezno.

Tako je jedan muškarac na dva minuta postao najbogatija osoba na svetu nakon što mu je na Pejpalu (PayPal – Pejpal) greškom prikazano stanje od 70 kvadrilijuna funti. Greška je brzo ispravljena, a njegovi finansijski snovi raspršili su se u trenu.

Ipak, ne završavaju sve priče isto. Radnik u Čileu kojem je greškom isplaćena 330 puta veća mesečna plata — ekvivalent od 127.000 funti — odlučio je da zadrži novac. Iako je obećao da će sredstva vratiti, tri dana kasnije dao je otkaz. Nakon trogodišnje pravne borbe, sud je presudio u njegovu korist, zaključivši da ne može biti krivično gonjen zbog zadržavanja novca.

(Kurir.rs/ index.hr)

