Dnevni horoskop za 26. novembar. Donosimo vam detaljnu astrološku prognozu za sve pripadnike Zodijaka. Evo šta vaš znak horoskopa očekuje ove srede.

Ovan (21. mart – 19. april)

Ovan Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Dragi Ovnovi, današnji dan donosi nalet energije i unutrašnje motivacije. Mnogi od vas će konačno prelomiti da započnu projekat ili razgovor koji dugo odlažu. Na poslu ste direktni i efikasni, pa očekujte brže rezultate nego ranije. U ljubavi otvoren, iskren razgovor može doprineti harmoniji, naročito ako je u poslednje vreme bilo napetosti.

Bik (20. april – 20. maj)

Bik Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Stabilnost će obeležiti ovaj dan. Fokus vam je na finansijama, dugoročnim planovima i rešavanju nečega što vam stoji nad glavom. Moguća je i interesantna ponuda ili ideja koja donosi sigurnost. U emotivnim odnosima smiren pristup i toplina čine čuda, a partner oseća vašu posvećenost.

Blizanci (21. maj – 20. jun)

Blizanci Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Komunikacija vam danas ide izuzetno dobro. Uspevate da rešite nesporazume i da uspostavite harmoniju tamo gde je potrebna. Moguć je poziv koji menja tok dana ili kratko putovanje. U ljubavi flertovanje, vedrina i lagan humor donose vam prednost.

Rak (21. jun – 22. jul)

Rak Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Dragi Rakovi, emocije su izraženije nego inače. U prvom planu su odnosi sa porodicom, kao i potreba da se povučete u mir i tišinu. Poslovno budite oprezni i dobro proverite informacije koje dobijate. U ljubavi nežan gest, poklon ili iskrena reč mogu vratiti toplinu u odnos.

Lav (23. jul – 22. avgust)

Lav Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Dan donosi pojačano samopouzdanje i osećaj pobede. Mnogi od vas danas mogu dobiti pohvalu, priznanje ili podršku autoriteta. U ljubavi plenićete harizmom i privlačiti pažnju, čak i kad to ne pokušavate. Veče donosi prijatnu energiju.

Devica (23. avgust – 22. septembar)

Devica Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Fokus vam je na detaljima, organizaciji i rešavanju praktičnih stvari. Moguće je da vas nervira tuđi nemar, pa pokušajte da ne preuzimate sve na sebe. U emotivnim odnosima iskrenost vodi do mira, samo pripazite da ne budete previše kritični.

Vaga (23. septembar – 22. oktobar)

Vaga Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Danas žudite za ravnotežom, ali bi neko mogao testirati vaše strpljenje. Ipak, diplomatskim pristupom uspevate da zadržite stabilnost. Poslovno – odličan je dan za dogovore, saradnje i kompromis. U ljubavi emotivna energija je toplija nego prethodnih dana.

Škorpija (23. oktobar – 21. novembar)

Škorpija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Intuicija vam je danas posebno naglašena. Ovo je idealan trenutak da donesete odluku koju već neko vreme odlažete. Poslovno neko primećuje vaš trud više nego što mislite. U ljubavi duboke emocije isplivavaju, a iskren razgovor može doneti olakšanje.

Strelac (22. novembar – 21. decembar)

Strelac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Optimizam se vraća punim sjajem. Danas možete dobiti inspiraciju za putovanje, promenu ili novi projekat. Posao se odvija brže nego što ste očekivali. U ljubavi svežina, vedrina i nova energija unose radost u odnose.

Jarac (22. decembar – 19. januar)

Jarac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Pred vama je dinamičan dan u kome ćete imati mnogo obaveza. Ipak, uz dobru organizaciju postižete sve. Moguće je priznanje ili pohvala za posvećenost. U emotivnim odnosima zbog umora može doći do manjeg povlačenja, ali to ne utiče na stabilnost veze.

Vodolija (20. januar – 18. februar)

Vodolija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Drage Vodolije, kreativnost i originalnost danas dolaze do izražaja. Mnogi od vas mogu dobiti ideju koja će postati značajna u budućnosti. U ljubavi potreba za slobodom je izražena, ali partner razume vaš ritam. Moguć je lep, spontan gest.

Ribe (19. februar – 20. mart)

Ribe Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Intuicija vas vodi na pravi način. Ovo je dan za razgovore, umetnost, nežnost i emocije. Poslovno završavate stvari koje ste započeli i imate više energije nego obično. U ljubavi bilo da ste u vezi ili ne, očekuje vas prijatna, romantična atmosfera.