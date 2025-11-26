Slušaj vest

Porodični dom u kojem je odrastao Al Kapone, nekada najpoznatiji američki mafijaš, prodat je u njujorškom Bruklinu, u prestižnom kraju Park Sloup, za 5.82 miliona dolara. Nekretnina na pet spratova bila je prvobitno ponuđena po ceni od 6.25 miliona, a u međuvremenu je temeljno renovirana i modernizovana.

Od bruklinskog dečaka do "državnog neprijatelja broj 1"

Al Kapone, koji je rođen upravo u Bruklinu, preselio se u kuću u ulici Garfild Plejs početkom 20. veka. Već sa jedanaest godina pridružio se ozloglašenoj bandi "Five Points". Kasnije je napustio porodicu i otišao u Čikago, gde je izgradio kriminalnu mrežu koja mu je donela zloglasni status "Državni neprijatelj broj 1".

Ipak, kako navodi agent za nekretnine Nadija Bartoluči, istorijski značaj ove kuće nije bio ključni faktor pri prodaji.

Zainteresovani kupci sami otkrili istoriju kuće

Tokom prvih obilazaka, agenti nisu isticali da je reč o nekadašnjem domu porodice Kapone, ali kupci su tu informaciju ubrzo pronašli sami.

"Svima je bilo neverovatno zanimljivo", rekla je Bartoluči, dodajući da je ranije učestvovala i u prodaji kuće na adresi Garfild Plejs 21, gde je živela šira rodbina Kaponeovih.

Renoviranje kao ključ uspešne prodaje

Presudna prednost ove nekretnine, kako ističe Bartoluči, bilo je to što je kompanija Minerva potpuno preuredila objekat. Minerva je postala vlasnik 2024. godine, kao tek drugi vlasnik posle same porodice Kapone, i transformisala je kuću u luksuzan prostor.

Prostrani enterijer na pet nivoa

Renovirana kuća danas nudi više od 370 kvadratnih metara stambenog prostora raspoređenog na pet nivoa. U njoj se nalaze četiri spavaće sobe, pet kupatila i tri dodatna toaleta. Iako je istorijska povezanost sa jednim od najopasnijih američkih kriminalaca privukla pažnju javnosti, Bartoluči naglašava da su kupcima ipak presudili "pristupačnost i kvalitet naselja".

