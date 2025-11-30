Slušaj vest

Mačke su nezavisne, samouverene i bez trunke izvinjavanja kada je u pitanju briga o sebi. One sebe vole, poštuju, neguju – i pritom se ni najmanje ne ustručavaju da svoje potrebe stave na prvo mesto. Nisam baš bila sigurna da to nije malo preterivanje dok mi se jedna maca nije doselia među pse. Sad ih imam dve. I mogu da kažem bez dileme – to su genijalna bića, toliko mnogo naprednija i od nas i od pasa!

Psiholozi tvrde da bi ljudi mogli mnogo da nauče od njihovog ponašanja, jer mačke savršeno demonstriraju veštine koje su ključne za mentalno zdravlje: postavljanje granica, samopoštovanje, radoznalost, otpornost, smirenost u haosu i sposobnost da jasno traže šta žele. Ljudi su društvena bića i skloni su da izbegavaju konflikte – često na sopstvenu štetu.

Bengalska mačka Foto: Monika Lukacova / Alamy / Profimedia

Mačke ne nose taj teret. One žive slobodnije, lakše, a psiholozi kažu da bismo i mi mogli da budemo mentalno zdraviji ako bismo prestali da se trudimo da zadovoljimo svakoga. A evo kako mačke rade stvari – i kako bismo mi mogli da radimo isto.

1. Granice štite psihu – mačke to najbolje znaju

Mačke: Ne daju svoje poverenje svakome. Posmatraju, procenjuju, mere energiju. A kada konačno odluče da dođu u vaše krilo – to je privilegija.

Ljudi: Često daju previše sebe, pokušavajući da budu prijatni, dostupni ili prihvaćeni. Psiholozi upozoravaju da preterana otvorenost i strah od odbacivanja često vode do emotivnog sagorevanja.

Lekcija: Granice su zdrave. Ne zaslužuje svako pristup vašim osećanjima i energiji. Poverenje se zaslužuje – ne poklanja se.

2. Ostani radoznao – mačke znaju da je to eliksir za mozak

Mačke: Satima istražuju običnu kutiju ili love muvu kao da im život od toga zavisi. Radoznalost ih održava živim, budnim, mentalno oštrim.

Turska van mačka Foto: DEA / D. ROBOTTI, Universal Images Group North America LLC / DeAgostini / Alamy / Profimedia

Ljudi: Istraživanja pokazuju da radoznalost i aktivno učenje održavaju mozak mladim i zdravim. Ali ljudi često zapadnu u rutinu "nemam vremena".

Lekcija: Postavljajte pitanja. Probajte nove stvari. Radite ono što ste odlagali godinama. Mozak vam se zahvaljuje.

3. Vredim – tačka. Mačke se nikada ne preispituju

Mačke: Ne trude se da se dopadnu. Ne prilagođavaju se. Ne smanjuju sebe da bi se uklopile. One znaju šta zaslužuju i traže to glasno i jasno – naročito u vreme večere.

Ljudi: Često povezuju sopstvenu vrednost sa produktivnošću, tuđim mišljenjem ili tim koliko su "korisni".

Lekcija: Vaša vrednost je neupitna. Ne meri se učincima, lajkovima, niti tuđim potrebama.

4. Samosaosećanje – mačke nemaju blama

Mačke: Ako obore šolju kafe, bace vazu ili prevrnu saksiju – pogledaće vas pravo u oči, podići rep i otići kao da su tako planirale.

Ljudi: Za razliku od njih, mi tonemo u stid, krivicu i preispitivanja.

mačka Foto: Pixel-Shot, Pixel-shot / Alamy / Profimedia

Lekcija: Greške su normalne. Preuzmite odgovornost – ali nemojte živeti u samokritici. Samosaosećanje smanjuje stres i poboljšava mentalno zdravlje, pokazuju studije.

5. Odmor je obavezan – mačke su tu neprikosnovene

Mačke: Spavaju 12 do 16 sati dnevno (seniori i po 20). Odmor im je svetinja.

Ljudi: Mi spavanje doživljavamo kao luksuz, ne kao potrebu.

Lekcija: Moždani reset i fizičko obnavljanje dešava se samo kroz kvalitetan san. Ako ne spavaš dovoljno pati sve: emocije, koncentracija, imunitet...

6. Imaš pravo da se predomisliš – mačke to rade stalno

Mačke: Danas vole tunu, sutra je tuna fuj. Nema griže savesti, nema obaveze da ostanu dosledne iz čistog principa.

Ljudi: Često ostaju u lošim vezama, poslovima ili navikama jer misle da moraju biti "dosledni".

Lekcija: Promena mišljenja je znak rasta. Dozvoljeno je. Poželjno. Zdravo.

mačka Foto: Screenshot

7. Traži ono što želiš – mačke nikad ne ćute

Mačke: Tačno znaju šta žele i u stanju su da probude čitavu kuću ako je doručak zakasnio tri minuta. One ne potiskuju svoje potrebe – izražavaju ih.

Ljudi: Mi se stalno nešto femkamo i snebivamo i tri puta merimo, pa umanjujemo svoje želje ili ih potiskujemo.

Lekcija: Psiholozi naglašavaju: jasno izražavanje potreba pokazuje samopoštovanje, ne sebičnost!

Psiholog i istraživač mačjeg ponašanja, Saho Takagi zaključuje:

Donosi logične, ne emotivne odluke

Mačke deluju lenje jer mnogo spavaju, ali su ujedno briljantni lovci. Troše energiju pametno. Ako mogu do hrane bez napora – izabraće taj put. Kada moraju da pređu u "lovni mod", uradiće to momentalno.

Naučiti: Sposobnost brzog "prebacivanja" i donošenja logičnih odluka, bez emotivne impulsivnosti, povećava efikasnost i mentalnu stabilnost.

Mačke su zapravo nesebične

Burmanska mačka Foto: Kari Nilsen / Alamy / Profimedia

Iako ljudi misle da su mačke sebične, Takagi kaže suprotno: Mačka mođda "juri ono što želi", ali time često koristi celoj grupi.

Naučiti: To je tzv. autonomni stil rada. Kada radiš ono što te ispunjava, prirodno privlačiš ljude i stvaraš simbiotske odnose.

Upravljanje neizvesnošću

Mačke se odlično snalaze u promenama. One mogu da uživaju u nepredvidivosti zato što su oslobađene rigidnih pravila.

Naučiti: Takagi kaže da će svet prolaziti kroz velike promene, pa bi ljudi trebalo da gledaju mačke kao modele ponašanja u vremenu nestabilnosti.

Zašto kompanije danas proučavaju mačke?

U poslovnom svetu postalo je popularno "organizacijsko ponašanje mačke". Zašto? Zato što mačke pokazuju osobine koje profesionalci žele:

nezavisnost

brza prilagodljivost

otpornost

samopouzdanje

kreativno rešavanje problema

Foto: PjrNews / Alamy / Alamy / Profimedia

Zbog toga menadžeri često kažu: "Ako želiš da napreduješ – budi više mačka."

Zašto biti više kao mačka?

Stručnjaci ističu da će budućnost pripasti karijerama usmerenim na pojedinca: rad prilagođen čoveku, a ne obrnuto. Mačke već žive tako. Prepoznaju svoju prirodu i formiraju okruženje koje im odgovara. Mačke nisu sebične – one su dosledne sebi. Kućne ili ulične, sve mačke žive opušteno, u skladu sa sobom. Ako želiš da proširiš vidike – budi malo lutalica. Mačke koje žive napolju imaju širu perspektivu, hrabrije biraju puteve i neguju svoju suštinu. One su najsladje kad uhvate plen i onda vas pogledaju potpuno nevino, ali sa onim malim, ponosnim "znam da si impresioniran" izrazom. Tako bi trebalo da slavimo svaku svoju pobedu. Bez umanjivanja, bez griže savesti. Kao mačka.

