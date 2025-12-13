Slušaj vest

Januar 2026. godine donosi snažne energetske promene svim znakovima: jačanje intuicije, obnovu ambicija i preispitivanje dugoročnih ciljeva. Mnogi će osetiti pojačanu potrebu za stabilnošću, jasnijim planiranjem i oslobađanjem od navika koje više ne služe.

Mars u Jarcu naglašava rad, disciplinu i aktivnost, dok Merkur u Jarcu donosi racionalnije razmišljanje i bolje razumevanje situacija. Najvažnije je izbegavati impulsivnost i ostaviti sebi vremena za analizu. Januar otvara prostor za profesionalni napredak, ali traži strpljenje, realno sagledavanje obaveza i jasnu komunikaciju.

Ovan

Ovan Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Januar donosi pojačanu komunikativnost i jasnije izražavanje. Posao napreduje kroz pregovore, javne nastupe i kreativne zadatke. Porodična pitanja traže više pažnje, posebno u vezi sa starijim članovima, a dugi razgovori otkrivaju nove detalje o bliskim ljudima. Moguće su promene u domu ili planiranje selidbe. Muškarci imaju snažan profesionalni zamah, dok žene žele dokazivanje, ali je u odnosima bolji taktičan pristup. Obratite pažnju na san, nervni sistem i ravnotežu između posla i odmora.

Bik

Bik Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Januar donosi više obaveza i rešavanje porodičnih ili poslovnih zaostataka. Finansije zahtevaju pažljiv nadzor zbog mogućih hitnih troškova. Na poslu postoji prostor za novi projekat, ali rezultati dolaze postepeno. Muškarci lako usvajaju nova znanja, a žene prolaze kroz unutrašnje preispitivanje, čas smirene, čas napete. Zdravlje je stabilno na početku meseca, ali kasnije treba obratiti pažnju na grlo i imunitet. Najbolje je izbegavati rizične odluke i održavati miran tempo.

Blizanci

Blizanci Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Društveni kontakti otvaraju mogućnost dodatnih prihoda i novog poslovnog dogovora. Veće kupovine ipak odložite. Slobodni Blizanci ulaze u period pojačanih emocija i novih poznanstava, dok stabilne veze ostaju mirne. Žene razmišljaju o investicijama, ali im je savetovan oprez. Muškarci se ističu svojim znanjem i sposobnošću da podučavaju druge. Zdravstveno stanje je stabilno, uz preporuku da izbegavate intenzivne fizičke napore i birate lagan ritam.

Rak

Rak Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Početak januara donosi mnogo kućnih obaveza i manjih nesporazuma. Potrebno je završiti stare zadatke pre ulaska u nove planove. Na poslu izbegavajte rizične ugovore i sumnjive saradnje. Muškarci učvršćuju poslovne kontakte, ali finansije traže štednju. Žene ulaze u mirniji period sa mogućnošću učenja i novih ideja. Slobodni Rakovi imaju šansu za poznanstvo. Zdravlje može biti osetljivo, pa je važno kontrolisati stres, poboljšati ishranu i voditi računa o snu.

Lav

Lav Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Vi ćete osetiti pad energije i potrebu za povlačenjem, ali istovremeno zrače posebnom privlačnošću koja obnavlja odnose. Finansije ostaju stabilne zahvaljujući umerenosti. Moguća je potreba za promenom sredine ili kraćim putovanjem. Žene se suočavaju sa povećanom svakodnevnom napetošću, dok muškarci deluju odlučno i strateški. Zdravlje je promenljivo, pa se preporučuje izbegavanje napora i više odmora. Januar je povoljan za tihe pripreme i lični balans.

Devica

Devica Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Januar naglašava princip "koliko uložite, toliko dobijete“. Važno je biti organizovan, objektivan i otvoren u komunikaciji. Na poslu i u privatnim odnosima dobijate podršku ako jasno iznesete svoje ideje. Žene Device preispituju prioritete i odnose, koristeći mesec za lično usmeravanje. Muškarce očekuje povratak starih interesovanja i izuzetna mentalna bistrina u prvoj polovini meseca. Zdravlje zahteva ravnotežu sna, ishrane i mentalnog odmora, uz jačanje imuniteta.

Vaga

Vaga Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Početak meseca donosi osećaj žurbe, ali se situacija smiruje u trećoj dekadi. Na poslu pokazujete inicijativu, dok finansije zahtevaju oprez i moguće odlaganje većih kupovina. Žene žele osveženje doma ili izgleda, a slobodne ulaze u aktivnu komunikaciju. Muškarce očekuje rešavanje niza porodičnih i praktičnih obaveza. Zdravlje zahteva pažnju zbog mogućih problema s varenjem i bubrezima; preporučuje se lakša ishrana i izbegavanje teške hrane.



Škorpija

Škorpija Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Januar donosi putovanja, obaveze i napet tempo koji može voditi iscrpljenju. Finansije ostaju stabilne, ali bez većih dobitaka. U odnosima se javljaju tenzije zbog manjka vremena za partnera, pa je potrebno više fleksibilnosti. Žene donose zrele, promišljene odluke, ali treba posvetiti više pažnje deci. Muškarci tokom putovanja stiču nove kontakte. Zdravlje je osetljivo, posebno leđa, srce i krvni pritisak, pa se preporučuje oprez i smanjenje stresa.

Strelac

Strelac Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Strelčeve očekuje upozorenje: neko iz okruženja nije iskren, pa je potrebno pažljivo proceniti nove ljude i ponude. Finansije se stabilizuju i konačno uspevate da kontrolišete troškove. Partner može pomoći ostvarenje jedne želje. Žene Strelčevi imaju snažan period za planiranje i razvoj talenata u prvoj polovini meseca. Muškarci nalaze dodatni izvor prihoda, ali treba izbegavati sumnjive poslove. Zdravlje ukazuje na napet nervni sistem, pa je važan mir i odmor.

Jarac

Jarac Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Početak godine donosi intenzivan posao, sastanke i putovanja koja troše energiju, ali vode ka rezultatima. Druga polovina januara donosi bolju finansijsku sliku i lično zadovoljstvo. Muškarci osećaju snažnu motivaciju, ali moraju realno proceniti granice. Žene imaju izuzetan šarm između 13. i 19. januara, što donosi dobre društvene kontakte. Zdravlje upozorava na prehlade, probleme sa zglobovima i krvnim sudovima, pa je važno jačati imunitet.

Vodolija

Vodolija Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Vodolije ulaze u period unutrašnjeg preispitivanja i donošenja važnih odluka. U prvoj dekadi meseca rešavaju emotivne dileme i jasnije sagledavaju odnose. Žene doživljavaju porast energije krajem meseca, uz obaveze vezane za decu ili dom. Muškarci treba da planiraju i razreše porodična pitanja. Zdravlje je dobro, ali se savetuje izbegavanje preteranog fizičkog napora i fokus na prevenciju i uredan ritam.

Ribe

Ribe Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Ribe u januaru preuzimaju ulogu posrednika i uspešno rešavaju situacije na poslu i u društvu. Početak meseca je povoljan za učenje i otkrivanje novih interesovanja. Finansije su stabilne, ali jedna veća kupovina zahteva pažljivo planiranje. Žene mogu ući u novo poznanstvo ili obnoviti staru vezu, ali treba razlikovati maštu od realnosti. Muškarci donose korisne ideje koje kratkoročno poboljšavaju posao. Zdravlje je osetljivo, posebno leđa i nervni sistem.

Pogledajte video: Da li znate šta je mundalna astrologija?