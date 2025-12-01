Slušaj vest

Bilo da je previše toplo, hladno ili kišovito, u Srbiji se uvek nađe povod za uzdah i malo žalbi na vreme. Slažete li se? Ipak, iako je kod nas često prohladno i kišno, zapravo i nemamo toliko loše vreme. Nije da se borimo sa vrelinama Kuvajt Sitija na Bliskom istoku, najtoplijeg grada na svetu. Tamo temperature dostižu nesnosnih 55°C, ptice bukvalno padaju sa neba, a klima-uređaji se postavljaju i na ulicama koliko je vruće.

Takođe, možemo da budemo srećni što ne živimo u najhladnijem gradu na svetu, gde temperatura može da padne i do -64°C, a rizik od promrzlina je stalni pratilac. Ova ledena lokacija je Jakutsk u Sibiru, u Rusiji. Grad je izgrađen na trajnom permafrostu, što znači da je zemlja zauvek zaleđena. Ako to nije dovoljno, tokom zime grad ima manje od četiri sata dnevnog svetla, a vidljivost je izuzetno loša, manje od pet metara.

Pogledajte u galeriji kako izgleda jedan dan stanovnice Jakutska Kiun B:

Uprkos ekstremno teškim uslovima života, u gradu živi više od 355.000 ljudi i stanovnici ne samo da preživljavaju, već zaista uspevaju. Evo kako im to polazi za rukom.

Kakvo je vreme u Jakutsku?

Kao što smo čuli, u Jakutsku je neverovatno hladno, sa temperaturama koje se drže duboko ispod -20°C od novembra do februara, a prosečna decembarska temperatura je -37°C. Temperatura je jednom pala do rekordnih -64,4°C (u februaru 1891. godine), a u januaru 2023. grad je doživeo najhladnije vreme u poslednje dve decenije sa -62,7°C.

Za stanovnike ipak ima malo olakšanja. Već u aprilu vreme počinje da se popravlja, kada živa konačno pređe 0°C, a u junu i julu može da bude potpuno drugačija priča, sa letnjim temperaturama koje dostižu i 40°C.

Topla sezona traje otprilike od maja do septembra, a najhladniji period je januar. Uz smrtonosno niske temperature, stanovnici se suočavaju i sa pojavom ledene magle, kada je vazduh toliko hladan, da se topao vazduh uopšte ne podiže.

Kako ljudi izdržavaju hladnoću od -42°C?

Život u najhladnijem gradu na svetu je izazov, ali ljudi koji tamo žive su se prilagodili. Naravno, mnogo slojeva odeće je neophodno u Jakutsku, ali čak i tako, savetuje se da se ne izlazi napolje u ekstremnim uslovima. A oni koji ipak moraju, ne bi trebalo da budu napolju duže od 10 do 20 minuta.

Kjun B, koja je ceo život provela u Jakutsku, na TikTok-u prikazuje kako izgleda svakodnevica i kako uspeva da se izbori sa surovim uslovima. U jednom snimku, prikazujući svoju jutarnju rutinu, Kjun otkriva šta sve oblači pre nego što izađe napolje: termalna odeća, vuneni štitnici i čarape od kamilje vune za zaštitu zglobova i stopala, postavljene pantalone, dve postavljene jakne, šal, kapa i tradicionalne rukavice i čizme koje štite ekstremitete od smrzavanja.

Kaže da zbog toga "nekad i brz odlazak do prodavnice deluje kao ogroman napor". Prema njenim rečima, najbolje je voziti se kolima. Ipak, posedovanje automobila je teško, jer tokom zime ljudi moraju da ih drže upaljene u grejanim garažama kako se ulje i baterija ne bi zaledili.

Potreban je i specijalan tip automobila, sa šoferšajbnama koje imaju dva sloja stakla kako bi se sprečilo zamrzavanje tokom vožnje. Ako se automobil jednom ugasi, neće biti upotrebljiv do proleća. Zbog toga se mnogi oslanjaju na javni prevoz.

Ako morate da izađete napolje, molite se da autobus dođe na vreme, jer Kjun kaže da je "teško disati" na tom vazduhu, a jednom je počela da plače od hladnoće - i suze su joj se pretvorile u ledenice.

Takođe, ne možete da računate ni na brzo proveravanje telefona. Korišćenje mobilnog znači skidanje rukavica, pa većina Jakutijaca to jednostavno izbegava.

Srećom, domovi u Jakutsku su znatno udobniji. Većina zgrada ima grejanje 24 sata dnevno i po dva ili tri ulazna vrata kako bi toplota ostala unutra. Zbog permafrosta, kuće se grade na stubovima kako ne bi ležale direktno na zaleđenoj zemlji. Ovi nosači ne mogu da izdrže ogromnu težinu, pa u gradu nema mnogo posebno visokih zgrada.

