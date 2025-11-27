Slušaj vest

Dnevni horoskop za 27. novembar. Donosimo vam detaljnu astrološku prognozu za sve znake horoskopa. Evo šta su zvezde predvidele pripadnicima Zodijaka.

Ovan 

Horoskopski znak Ovan
Ovan Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Dan vam donosi kratku, ali snažnu varnicu inspiracije. Zgrabite je čim se pojavi, jer će se brzo pretvoriti u konkretan rezultat. U odnosima budite malo mekši nego što vam ego predlaže.

Bik 

Horoskopski znak Bik
Bik Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Vaša energija je stabilna kao topla peć u zimsko jutro. Danas se vraćate nedovršenim stvarima i završavate ih sa stilom. Mali finansijski plus se naslućuje.

Blizanci 

Horoskopski znak Blizanci
Blizanci Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Reči vam lete kao ptice koje se utrkuju, ali pazite da ne prelete granicu diplomatije. Dan je odličan za dogovore, pregovore i ideje koje se šire brže od glasina.

Rak 

Horoskopski znak Rak
Rak Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Emocije su danas nežne, ali oštre na ivicama. Pazite da ne pokvarite svoj unutrašnji mir tuđim nervozama. U domu vas čeka prijatno iznenađenje ili drag gest.

Lav 

Horoskopski znak Lav
Lav Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Zvezde vam pakuju dodatnu dozu samopouzdanja. Ako treba da se pojavite, predstavite ili zablistate pravo je vreme. Ne zaboravite i malo spontanosti, lepo vam stoji.

Devica 

Horoskopski znak Devica
Devica Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Analitički deo vas danas radi prekovremeno, ali intuicija igrački nadmudruje matematiku. Spojite oboje i dobićete rešenje koje vas vodi pravo napred. Obratite pažnju na zdravlje i ritam dana.

Vaga 

Horoskopski znak Devica
Devica Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Tražite ravnotežu, ali današnji dan je kao klackalica. Ne borite se protiv toga jednostavno plešite uz ritam. Prijatna energija u ljubavi, posebno u večernjim satima.

Škorpija 

Horoskopski znak Škorpija
Škorpija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Duboko razmišljate o stvarima koje drugi ni ne primete. Danas vam stiže jasan znak ili odgovor koji čekate duže vreme. Ne ignorišite taj unutrašnji povik.

Strelac 

Horoskopski znak Strelac
Strelac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Kao da vas prati vetar u leđa  sve ide lakše nego što ste očekivali. Posebno komunikacija i kratka putovanja. U ljubavi neku rečenicu izgovarate spontano, a ona menja tok priče.

Jarac 

Horoskopski znak Jarac
Jarac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Dan vam traži strpljenje, ali nagrada stiže čim završite obaveze. Finansije se stabilizuju, a poslovni fokus je na nivou “snajper preciznosti”. Veče donosi olakšanje.

Vodolija 

Horoskopski znak Vodolija
Vodolija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Otvaraju se nove ideje, kao prozori na tavanu koji dugo nisu bili dirnuti. Ako nešto želite da promenite danas počnite. U odnosima budite hrabri u izgovaranju istine.

Ribe

Horoskopski znak Ribe
Ribe Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Vaša mašta danas radi punim kapacitetom, ali zvezde vas gurkaju da ne ostane sve na nivou snova. Spustite jednu želju na papir i napravite prvi korak. Emocionalno nežan dan.

Ne propustiteZanimljivostiHoroskop Tamare Globe za decembar: Ovnovima cveta ljubav, Blizance očekuju važne promene na poslu, a Device...
Tamara Globa 2.jpg
ZanimljivostiPredstojeći planetarni aspekti uticaće na svaki horoskopski znak: Lav se oseća kao na vrhu sveta, a Ribe pate
Majanski horoskop
ZanimljivostiKraj godine ispunjava želje ovim horoskopskim znakovima: Zbog svega što ste radili tokom 2025. u decembru dobijate nagrade
Ilustracija - krug Zodijaka
ZanimljivostiDo kraja godine ova 3 horoskopska znaka okrenuće točak sreće: Sve što treba da urade je da krenu napred
Ilustracija - krug Zodijaka

Devojke u ovom znaku mogu da nateraju svakog da se zaljubi u njih Izvor: TikTok/anna.halk