Slušaj vest

Dnevni horoskop za 27. novembar. Donosimo vam detaljnu astrološku prognozu za sve znake horoskopa. Evo šta su zvezde predvidele pripadnicima Zodijaka.

Ovan

Ovan Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Dan vam donosi kratku, ali snažnu varnicu inspiracije. Zgrabite je čim se pojavi, jer će se brzo pretvoriti u konkretan rezultat. U odnosima budite malo mekši nego što vam ego predlaže.

Bik

Bik Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Vaša energija je stabilna kao topla peć u zimsko jutro. Danas se vraćate nedovršenim stvarima i završavate ih sa stilom. Mali finansijski plus se naslućuje.

Blizanci

Blizanci Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Reči vam lete kao ptice koje se utrkuju, ali pazite da ne prelete granicu diplomatije. Dan je odličan za dogovore, pregovore i ideje koje se šire brže od glasina.

Rak

Rak Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Emocije su danas nežne, ali oštre na ivicama. Pazite da ne pokvarite svoj unutrašnji mir tuđim nervozama. U domu vas čeka prijatno iznenađenje ili drag gest.

Lav

Lav Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Zvezde vam pakuju dodatnu dozu samopouzdanja. Ako treba da se pojavite, predstavite ili zablistate pravo je vreme. Ne zaboravite i malo spontanosti, lepo vam stoji.

Devica

Devica Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Analitički deo vas danas radi prekovremeno, ali intuicija igrački nadmudruje matematiku. Spojite oboje i dobićete rešenje koje vas vodi pravo napred. Obratite pažnju na zdravlje i ritam dana.

Vaga

Devica Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Tražite ravnotežu, ali današnji dan je kao klackalica. Ne borite se protiv toga jednostavno plešite uz ritam. Prijatna energija u ljubavi, posebno u večernjim satima.

Škorpija

Škorpija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Duboko razmišljate o stvarima koje drugi ni ne primete. Danas vam stiže jasan znak ili odgovor koji čekate duže vreme. Ne ignorišite taj unutrašnji povik.

Strelac

Strelac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Kao da vas prati vetar u leđa sve ide lakše nego što ste očekivali. Posebno komunikacija i kratka putovanja. U ljubavi neku rečenicu izgovarate spontano, a ona menja tok priče.

Jarac

Jarac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Dan vam traži strpljenje, ali nagrada stiže čim završite obaveze. Finansije se stabilizuju, a poslovni fokus je na nivou “snajper preciznosti”. Veče donosi olakšanje.

Vodolija

Vodolija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Otvaraju se nove ideje, kao prozori na tavanu koji dugo nisu bili dirnuti. Ako nešto želite da promenite danas počnite. U odnosima budite hrabri u izgovaranju istine.

Ribe

Ribe Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Vaša mašta danas radi punim kapacitetom, ali zvezde vas gurkaju da ne ostane sve na nivou snova. Spustite jednu želju na papir i napravite prvi korak. Emocionalno nežan dan.