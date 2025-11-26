Slušaj vest

Fudbaler Viljareala, Nikolas Pepe, ovih dana puni naslove ne samo zbog igre na terenu, već i zbog svoje privatne priče. Navodno planira venčanje sa Tijanom Tramp, bivšom američkom glumicom filmova za odrasle i popularnom internet ličnošću.

Njihova romansa traje više od godinu dana, a društvene mreže bukte od glasina o veridbi koja bi mogla postati jedan od najkomentarisanijih događaja u fudbalskom svetu.

Ovako izgleda fatalna Tijana Tramp:

Od tajne veze do jedne od najpraćenijih ljubavnih priča

Fudbaler i njegova izabranica su svoju vezu obelodanili tik pred Novu godinu, iako su se zabavljali još od avgusta 2024, kada je on stigao u Viljareal. Tokom proteklih 18 meseci delili su trenutke iz zajedničkog života na mrežama, dok je Tijana često bila na tribinama kao glasna podrška svakom njegovom golu i svakoj pobedi.

Sada, izveštaji sugerišu da bi par mogao da se sprema za veridbu, što je oduševilo i njihove fanove i fudbalsku publiku.

Ko je Tijana Tramp danas?

Ova lepotica je u svet filmova za odrasle ušla sa 18 godina, ali se 2020. godine okrenula drugim platformama, pre svega OnlyFansu. U jednoj Snapchat objavi iz maja, dok je slagala veš, našalila se:

„Ludo kako sam brzo promenila posao. Bila sam porno zvezda, sad sam sobarica.“

Njena veza sa Pepeom navodno je započela krajem 2024, kada je prvi put primećena u VIP loži Viljarealovog stadiona tokom meča protiv Atletiko Madrida. Od tada je postala redovan gost na tribinama, a viđena je i kako slavi sa fudbalero kada je proglašen za igrača utakmice u remiju 2:2 protiv Juventusa u Ligi šampiona.

Prema španskom Marci, Tijana provodi vreme i sa Pepeovom decom iz prethodnog braka sa Fani B, što je za mnoge bio znak ozbiljnosti njihove veze.

Nikolas Pepe Foto: Xavi Urgeles / Zuma Press / Profimedia

Koliko je ozbiljno? Navodi o planovima za budućnost

Pepe je „veoma ozbiljan“ u vezi dugoročne zajedničke budućnosti sa ovom lepoticom. Takođe se šuška da je on bio taj koji ju je ohrabrio da napusti industriju za odrasle.

Ipak ni Pepe, ni Tijana, ni njihovi predstavnici, pa ni Viljareal CF, nisu potvrdili vesti o veridbi. Ali njihove zajedničke fotografije, izlaci i javna prisutnost već nedeljama privlače veliku pažnju.