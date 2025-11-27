Slušaj vest

Sve veći troškovi života naterali su mnoge porodice da biraju između toplog doma i uštede na računima. Ipak, jedan ekstremni štediša otkrio je kako uspeva da zagreje celu kuću, a da mesečno potroši samo 28 funti (oko 3750 dinara) na grejanje.

Reč je o 32-godišnjem Bredliju iz Konektikata, koji sebe opisuje kao „frugalnog čudaka“. Iako je samo u jednom mesecu zaradio više od 16.000 funti (oko 2.240.000 dinara), on i dalje živi krajnje skromno i ponosno deli trikove koji mu donose ogromne uštede. Ranije je priznao da koristi kese za smeće više puta i da čak uzima toalet papir gde god stigne — ali to je tek deo njegovog „štedljivog života“.

Foto: printscreen/tiktok/baddie.brad

Slojevita garderoba kao grejanje

Na društvenim mrežama, gde živi u malom, „slatkom i udobnom“ studiju, Bredli kaže da odbija da “plaća nenormalno visoke račune za struju”. Zato prvo pribegava najjednostavnijem rešenju — oblači debele čarape, papuče, džemper preko duksa i tako zagreva sebe umesto prostora.

„Ako mislite da sam lud, ovo je moj račun od prošlog meseca“, poručio je na snimku, pokazujući iznos od svega 28 funti.

Lete leti spava samo sa posteljinom, ali zimi pravi „topli režim“ svog kreveta i prekriva ga slojevima ćebadi.

Sunce kao besplatan izvor toplote

Bredli priznaje da mu veličina stana ide u korist — čim je sunčan dan, podigne roletne i prepusti da toplota prirodno zagreje prostor.

„Kad je oblačno — užas. Ali kad ima sunca, moj stan postane pretopao potpuno besplatno“, kaže on.

Foto: printscreen/tiktok/baddie.brad

Njegov minimalistički pristup i neobične metode dovele su mu čak 1,3 miliona pratilaca na TikToku.

Kako štedi na frižideru i rerni

Još jedan trik koji primenjuje jeste snižavanje potrošnje frižidera.

„Preporučuju da se drži na četvorci — ja ga držim na jedinici, radi savršeno, a već je hladno u stanu“, otkrio je.

Takođe iskorišćava i svu toplotu rerne posle kuvanja:

Foto: printscreen/tiktok/baddie.brad

„Uvek ostavim rernu otvorenu nakon pripreme hrane. Već sam platio tu struju — zašto da ne iskoristim?“

Borba protiv promaje

Budući da promaja može znatno uvećati račune — stručnjaci tvrde i do 40 funti godišnje (oko 5300 dinara) — Bredli je smislio jednostavno rešenje. Ispod dugačkih zavesa postavlja deblo ćebe koje blokira hladan vazduh i sprečava da toplota pobegne.

Video je za samo četiri dana skupio više od 1,7 miliona pregleda, a komentari su podeljeni.

„Ako već imaš para, zašto ne poboljšaš život makar malo?“, pitao je jedan korisnik.

Foto: printscreen/tiktok/baddie.brad

Drugi su tvrdili da je preterao: „Jedno je štedeti, a ovo je sasvim druga priča.“

Ipak, bilo je i onih koji ga brane:

„Ljudi se smeju štedljivosti, ali ima gorih načina da živiš. Ima krov nad glavom, ušteđevinu i zarađuje od svog načina života. Nije blistavo, ali je srećan i funkcioniše bolje nego mnogi. To je jedino bitno.“

Bonus video: Kako odzračiti radijator