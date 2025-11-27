Slušaj vest

Sa početkom grejne sezone, mnogi vlasnici kuća i stanova razmišljaju da li da potpuno isključe grejanje noću ili samo da smanje temperaturu radijatora. Iako se može činiti da je potpuno gašenje grejanja lak način za uštedu, stručnjaci upozoravaju - u praksi to može dati suprotan efekat. Kako da koristimo grejanje zimi da zadržimo toplotu i smanjimo račune, zavisi od nekoliko ključnih faktora.

Stručnjaci za grejanje godinama savetuju da se umesto potpunog gašenja, grejanje noću samo smanji. Tokom spavanja nam nije potrebna ista temperatura kao preko dana, pa je u spavaćoj sobi najbolje održavati oko 16-18°C. Takva temperatura pomaže boljem uspavljivanju i smanjuje potrošnju energije.

U starijim zgradama ili kućama sa slabom izolacijom, potpuno isključivanje grejanja može da dovede do brzog hlađenja prostorija. Ujutru sistem grejanja mora intenzivno da radi da bi povratio komfor, što može da rezultira većom potrošnjom energije nego kada se tokom cele noći održava niža, ali stalna temperatura.

Grejanje Foto: Shutterstock

Nagli padovi temperature utiču ne samo na vazduh, već i na zidove, podove i nameštaj, koji zahtevaju više vremena da se ponovo ugreju. Takođe, velika kolebanja temperature podstiču nakupljanje vlage, što može da izazove pojavu buđi. U domovima gde zimi vladaju vrlo niske temperature, važno je voditi računa o zaštiti vodovodnih instalacija - zamrzavanje vode u cevima može da ih ošteti i izazove skupe popravke. Zato se preporučuje da sistemi grejanja ne spadaju ispod nivoa koji štiti instalacije od mraza.

Da li isključivati grejanje noću?

U dobro izolovanim kućama sa savremenim sistemima grejanja, poput toplotnih pumpi ili pametnih termostata, temperaturu je moguće preciznije kontrolisati. Napredne tehnologije omogućavaju tačno planiranje kada grejanje treba da se uključi, kako bi se obezbedio komfor kada je to potrebno. S druge strane, kod električnog grejanja, prebrzo snižavanje temperature može da pokrene energetski zahtevnije režime rada, što povećava troškove.

Kada je korisno potpuno isključiti grejanje?

Najkorisnije je isključiti grejanje kada se odlazi iz kuće na nekoliko dana ili u dobro izolovanim kućama sa modernim podešavanjima. U takvim slučajevima značajno snižavanje temperature može biti korisno, pod uslovom da ne ugrožava ni objekat ni instalacije.

Stručnjaci ističu da moderni sistemi pružaju više mogućnosti, ali osnovno pravilo ostaje nepromenjeno: postepeno i blago grejanje obično je efikasnije od naglih promena temperature.

VIDEO: Kako odzračiti radijator: