Meteorolozi za naredne dane najavljuju padavine, pa je pravo vreme da pripremite svoju obuću i sačuvate stopala suvim.

Sa dolaskom zime i sve češćih kišnih i snežnih dana, mnogi razmišljaju o kupovini nove obuće koja štiti od vlage. Problem je što se nepromočiva obuća svodi uglavnom na gumene čizme, dok prodavci na deklaracijama često pišu „za suvo vreme“. Mana gumenih čizama je njihova krutost i hladnoća, zbog čega ih mnogi izbegavaju.

mokre cipele, kiša, pljusak
Foto: Phoenix Creative / Alamy / Profimedia

Stari par cipela može postati vodootporan za nekoliko minuta

Dobra vest je da nije potrebno trošiti velike sume novca na nove cipele. Postoji jednostavan trik koji vaše stare cipele može učiniti vodootpornim u samo nekoliko minuta!

Sve što vam je potrebno je pčelinji vosak. Namažite obuću voskom, ostavite da se upije i osuši, a višak obrišite salvetom. Vaše cipele su spremne za kišni ili snežni dan.

pcelinji-vosak.jpg
Foto: Thinkstock

Ovaj trik uspeva čak i kod platnene obuće, ali imajte na umu da platno može ostati blago masno ili flekavo.

Zašto ovo funkcioniše

Kada obuću premažete pčelinjim voskom, voda se samo sliva sa nje, bez upijanja u materijal. Time su vaša stopala suva, smanjujete rizik od prehlade i možete bezbrižno šetati po kiši ili snegu.

