Arhitektkinja Beatriz Ramo i njen partner živeli su u jednoj stambenoj zgradi u Roterdamu kada su sasvim slučajno primetili mali prostor od svega 7 kvadratnih metara na sedmom spratu, označen kao ostava. Radoznalost ih je povela da ga obiđu, a unutra ih je sačekalo pravo iznenađenje – "skladište" je imalo priključke za toplu i hladnu vodu, toalet, struju, grejanje i veliki prozor koji je pružao širok pogled na grad.

Za 11.000 evra kupili su taj mali prostor, u početku planirajući da ga pretvore u jednostavan prenoćišni kutak. Međutim, ideja se s vremenom razvila, pa su odlučili da od svega 7 kvadrata naprave potpuno funkcionalan stan sa čak četiri odvojene zone,uključujući saunu, zbog čega Beatriz danas kaže da je to verovatno "najmanji stan na svetu".

Projekat su nazvali El Kabanon, kao omaž Le Korbizjeu i njegovoj čuvenoj drvenoj kolibi u kojoj je istraživao koncepte minimalističkog života. Uz pomoć stolara i umetnika, par je krenuo u detaljan redizajn prostora, pritom vodeći računa o ograničenom budžetu.

Ukupna investicija – kupovina i adaptacija iznosila je 21.000 evra. Zahvaljujući sklopivom nameštaju, skrivenim pregradama i pametno osmišljenim mestima za odlaganje, ovaj minijaturni "magacin" pretvoren je u stan sa dnevnim boravkom, kuhinjom, spavaćom sobom i kupatilom sa saunom.

Pogledajte kako je to moguće u samo 7 kvadrata:

Da bi vizuelno proširili prostor, jedan zid su obložili španskim pločicama koje stvaraju 3D efekat i daju utisak dodatne dubine. Kupatilo je urađeno u crnom mermeru, ali ne zbog luksuza – par je iskoristio komad mermera koji je u prodavnici stajao kao višak i prodavao se za desetinu svoje originalne cene.

El Kabanon je ubrzo privukao pažnju međunarodnih medija, i to s razlogom – reč je o izvanredno osmišljenom prostoru koji pokazuje šta sve može da se uradi na samo 7 kvadratnih metara. Iako ovakav način života možda nije za svakoga, projekat predstavlja snažnu poruku i inspiraciju u vreme ozbiljne stambene krize.

Kako Beatriz ističe: "Danas je važnije nego ikad stvarati domove koji su izuzetno funkcionalni, bez obzira na njihovu kvadraturu."

