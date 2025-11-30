Slušaj vest

Pejdž ima 29 godina, njen partner skoro duplo više i bogat je. Ova milenijalka koja se sprema za venčanje odlučila je da internetu pokaže kako izgleda njen novi, raskošni život. Hajmi, 55-godišnji stomatolog i preduzetnik, zaprosio ju je samo pet meseci nakon što su se upoznali prošlog marta.

Danas žive zajedno u njegovoj vili u Dalasu, u Teksasu. Pejdž, koja je poznata na TikToku, redovno deli scene iz njihove luksuzne svakodnevice: putovanja, restorane visoke kuhinje i, naravno, odgovara na prozivke da je "sponzoruša".

- Odrasla sam u siromaštvu i znala sam da tako neću ostati. Primorala sam sebe da učim, razvila veštine, gradila karijeru, ali bih bila budala da se udam za nekoga ko je finansijski jednak meni ili lošiji, ako bi me to bacilo unazad na bilo koji način, rekla je ona.

Danas radi kao UX dizajnerka na AI platformi i kaže da su je muškarci njenih godina navikli na 50/50. Sa Hajmijem tvrdi da viteštvo nije umrlo.

- Generacijski jaz utiče na to šta očekujem u vezi, jer mi ona dopušta da budem muškarac, a ja mogu da poštujem nju kao ženu. Gleda u mene sa poštovanjem, ali gledam i ja u nju. Dozvoljava mi da je razmazim, a to je omekšava i motiviše me da budem bolji i da radim više - ističe Hajmi, a Pejdž dodaje:

- Finansijske veze u kojima se sve deli pola-pola su prevara. Od žena se očekuje da budu lepe, da od kuće naprave dom, da rade puno radno vreme i da svima budu oslonac. Hiperagamija postoji od kad postoji svet. Izraz "sponzoruša" izmišljen je da postidi žene koje biraju stabilnost, ambiciju i sigurnost.

Pejdž je odrasla gledajući roditelje kako se bore da prežive.

- Videla sam šta stres, stalni strah i finansijska nestabilnost rade ljudima, njihovom zdravlju, odnosima i unutrašnjem miru.

Kaže da je razvila radnu etiku i snažnu samostalnost, ali i jako jasno razumevanje šta znači finansijska sigurnost za ženu.

- Zato sam bila direktna u izboru partnera. Nisam birala zbog novca, već zato što sam znala kako izgleda kada novca nema.

Finansijska sigurnost i savremene veze Globalno istraživanje na više od 64.000 žena iz 180 zemalja pokazalo je da je finansijska sigurnost u top 5 faktora idealnog partnera u SAD, gde je skoro 60 posto ispitanica navelo da im je to ključna stvar. Najvažniji kvalitet je ipak ljubaznost (skoro 90 posto), zatim podrška (86,5 posto) i inteligencija (72 posto).

Pejdž kaže da ju je na Hajmija privuklo mnogo više od novca - emocionalna sigurnost, doslednost, zaštita, mir.

- Bankovni račun ne može da fingira te stvari.

Danas radi u korporativnom UX-u, pravi luksuzni lifestyle sadržaj i planira venčanje, po prvi put osećajući da ima stabilnost da zaista gradi budućnost. Kaže i da se prvi put oseća potpuno podržano - emocionalno, finansijski i kreativno.

Da li je Pejdž s njim zbog para?

Pejdž insistira da nije ali ne krije da uživa u privilegijama: luksuzna garderoba, Louboutin štikle, Rolex sat, vožnja u Rolls-Royceu, poziranje u vili.

- Ne shvatam sebe preozbiljno. Sigurna sam u našu vezu, pa mi negativni komentari ne znače. Ako neko želi da me zove sponzorušom, rado ću objasniti koliko je tužno što misli da je to uvreda, kaže ona, a Hajmi dodaje:

- Ne razmišljam mnogo o naših 26 godina razlike. Mi funkcionišemo isto.

Kaže da mu žene njegove generacije često ne prijaju, jer su "ukopane u svoje navike", dok je on otvoren za nova viđenja.

- Pejdž je moj yin, ja sam njen yang. Učimo jedno od drugog. Delimo ključne vrednosti, a oko svakodnevnih sitnica, rastemo zajedno.