Dnevni horoskop za 28. novembar. Donosimo vam detaljnu astrološku prognozu za sve znake horoskopa. Evo šta su zvezde predvidele pripadnicima Zodijaka.

OVAN

Ovan

Nije preporučljivo da danas ulazite u rizične investicije niti da donosite krupne odluke. Moguć je gubitak. Impulsivno reagujete na sitnice, a kamoli na negativan partnerov komentar. Moguće su razmirice. Može da se desi da pucate od snage i energije i da budete veoma zadovoljni.

BIK

Bik

Početak nove poslovne saradnje otvoriće novu perspektivu u napredovanju u karijeri. Dobićete nove nadležnosti. Očekuje vas zbližavanje sa osobom koju poznajete duže vreme. Pred vama je početak nove veze. Bavljenje sportom će vam prijati da se oslobodite viška energije.

BLIZANCI

Blizanci

Oprez prilikom sklapanja saradnje, jer postoji mogućnost previda i pogrešne procene. Teško vam je da odolite iskušenju da ne uđete u tajnu vezu sa osobom prema kojoj osećate izuzetno snažnu privlačnost. Probavne tegobe. Mogu vam prijati masaža, boravak pored vode, opuštanje, jer iako ste zdravi i puni snage - stres vas opterećuje.

RAK

Rak

Glavna tema ovog dana jeste program profesionalnog usavršavanja. Ukoliko polažete neke ispite, postići ćete uspeh. Partnerova ljubomorna scena izbacila vas je iz takta. Moguće su razmirice između vas. Važno je da radite na svojoj smirenosti i na tome da budete posvećeniji svojim potrebama.

LAV

Lav

Neophodan je oprez u saradnji sa inostranstvom, jer postoji mogućnost nepredviđenih prepreka na putu do sklapanja sporazuma. Uspešno ćete prevazići nesuglasice koje su dominirale u vašem odnosu s partnerom. Važno je da verujete u sebe i u svoju snagu i izdržljivost.

DEVICA

Devica

U potpunosti ste usredsređeni na program profesionalnog usavršavanja. To će biti ključ vašeg daljeg napretka. Ulazite u mnogo mirnije vode, pa će vaš odnos s partnerom biti prepun nežnosti i uzajamnog razumevanja. Povoljan vam je period ukoliko se oporavljate od nekakve intervencije.

VAGA

Vaga

Ovaj period vam može doneti novu poslovnu saradnju. To će vam omogućiti da u velikoj meri unapredite finansijsku situaciju. Uspešno ćete prevazići jedan krupan problem koji dugo postoji u vašoj vezi. Skloni ste zdravstvenim problemima.

ŠKORPIJA

Škorpija

Škorpije koje se bave kreativnim zanimanjem ili prosvetom u ovom periodu ostvariće odlične rezultate. Moguće je unapređenje. Dopada vam se osoba koja nije slobodna. To vas navodi na iskušenje da uđete u tajnu vezu. Velike su šanse da ćete imati tegobe koje su vezane za probleme s hormonima.

STRELAC

Strelac

Početak rada na novom radnom mestu ili projektu predstavljaće izazov za vas. To je nešto što ranije niste radili. U ovom periodu ćete biti impulsivniji nego inače, pa su moguće kratkotrajne razmirice s partnerom. Očekujte probleme s kičmom i nervnim sistemom.

JARAC

Jarac

Tokom ovog poslovnog dana oprezno upravljajte finansijama. Moguć je nepredviđeni splet okolnosti. Očekuje vas lep i harmoničan period u odnosu s partnerom. Dolazi do sve većeg zbližavanja između vas. Urogenitalni trakt je još jedna vaša slaba tačka.

VODOLIJA

Vodolija

Oprezno upravljajte finansijama u ovom periodu. Moguća je pogrešna procena poslovne situacije. Slobodne Vodolije danas mogu da upoznaju svoju srodnu dušu na nekom kraćem putovanju. Ubrzo sledi romantični sastanak. Više se odmarajte. Očekuje vas period u kom ćete biti veoma osetljivi, pa je važno da radite na jačanju imuniteta.

RIBE

Ribe

Ribe koje se bave kreativnim zanimanjima, dizajnom ili umetnošću očekuje porast popularnosti. Napredak u karijeri. Dopada vam se osoba koja se ponaša veoma nepristupačno. Osmislite plan i taktiku da je osvojite. Zbog bilo kakvih simptoma - bolnih stanja, povišene temperature - na vreme se obratite lekaru.