Slušaj vest

Dnevni horoskop za 28. novembar. Donosimo vam detaljnu astrološku prognozu za sve znake horoskopa. Evo šta su zvezde predvidele pripadnicima Zodijaka.

OVAN

Horoskopski znak Ovan
Ovan Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Nije preporučljivo da danas ulazite u rizične investicije niti da donosite krupne odluke. Moguć je gubitak. Impulsivno reagujete na sitnice, a kamoli na negativan partnerov komentar. Moguće su razmirice. Može da se desi da pucate od snage i energije i da budete veoma zadovoljni.

BIK

Horoskopski znak Bik
Bik Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Početak nove poslovne saradnje otvoriće novu perspektivu u napredovanju u karijeri. Dobićete nove nadležnosti. Očekuje vas zbližavanje sa osobom koju poznajete duže vreme. Pred vama je početak nove veze. Bavljenje sportom će vam prijati da se oslobodite viška energije.

BLIZANCI

Horoskopski znak Blizanci
Blizanci Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Oprez prilikom sklapanja saradnje, jer postoji mogućnost previda i pogrešne procene. Teško vam je da odolite iskušenju da ne uđete u tajnu vezu sa osobom prema kojoj osećate izuzetno snažnu privlačnost. Probavne tegobe. Mogu vam prijati masaža, boravak pored vode, opuštanje, jer iako ste zdravi i puni snage - stres vas opterećuje.

RAK

Horoskopski znak Rak
Rak Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Glavna tema ovog dana jeste program profesionalnog usavršavanja. Ukoliko polažete neke ispite, postići ćete uspeh. Partnerova ljubomorna scena izbacila vas je iz takta. Moguće su razmirice između vas. Važno je da radite na svojoj smirenosti i na tome da budete posvećeniji svojim potrebama.

LAV

Horoskopski znak Lav
Lav Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Neophodan je oprez u saradnji sa inostranstvom, jer postoji mogućnost nepredviđenih prepreka na putu do sklapanja sporazuma. Uspešno ćete prevazići nesuglasice koje su dominirale u vašem odnosu s partnerom. Važno je da verujete u sebe i u svoju snagu i izdržljivost.

DEVICA

Horoskopski znak Devica
Devica Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  U potpunosti ste usredsređeni na program profesionalnog usavršavanja. To će biti ključ vašeg daljeg napretka. Ulazite u mnogo mirnije vode, pa će vaš odnos s partnerom biti prepun nežnosti i uzajamnog razumevanja. Povoljan vam je period ukoliko se oporavljate od nekakve intervencije.

VAGA

Horoskopski znak Vaga
Vaga Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Ovaj period vam može doneti novu poslovnu saradnju. To će vam omogućiti da u velikoj meri unapredite finansijsku situaciju. Uspešno ćete prevazići jedan krupan problem koji dugo postoji u vašoj vezi. Skloni ste zdravstvenim problemima.

ŠKORPIJA

Horoskopski znak Škorpija
Škorpija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Škorpije koje se bave kreativnim zanimanjem ili prosvetom u ovom periodu ostvariće odlične rezultate. Moguće je unapređenje. Dopada vam se osoba koja nije slobodna. To vas navodi na iskušenje da uđete u tajnu vezu. Velike su šanse da ćete imati tegobe koje su vezane za probleme s hormonima.

STRELAC

Horoskopski znak Strelac
Strelac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Početak rada na novom radnom mestu ili projektu predstavljaće izazov za vas. To je nešto što ranije niste radili. U ovom periodu ćete biti impulsivniji nego inače, pa su moguće kratkotrajne razmirice s partnerom. Očekujte probleme s kičmom i nervnim sistemom.

JARAC

Horoskopski znak Jarac
Jarac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Tokom ovog poslovnog dana oprezno upravljajte finansijama. Moguć je nepredviđeni splet okolnosti. Očekuje vas lep i harmoničan period u odnosu s partnerom. Dolazi do sve većeg zbližavanja između vas. Urogenitalni trakt je još jedna vaša slaba tačka.

VODOLIJA

Horoskopski znak Vodolija
Vodolija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Oprezno upravljajte finansijama u ovom periodu. Moguća je pogrešna procena poslovne situacije. Slobodne Vodolije danas mogu da upoznaju svoju srodnu dušu na nekom kraćem putovanju. Ubrzo sledi romantični sastanak. Više se odmarajte. Očekuje vas period u kom ćete biti veoma osetljivi, pa je važno da radite na jačanju imuniteta.

RIBE

Horoskopski znak Ribe
Ribe Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Ribe koje se bave kreativnim zanimanjima, dizajnom ili umetnošću očekuje porast popularnosti. Napredak u karijeri. Dopada vam se osoba koja se ponaša veoma nepristupačno. Osmislite plan i taktiku da je osvojite. Zbog bilo kakvih simptoma - bolnih stanja, povišene temperature - na vreme se obratite lekaru.

Ne propustiteZanimljivostiHoroskop Tamare Globe za decembar: Ovnovima cveta ljubav, Blizance očekuju važne promene na poslu, a Device...
Tamara Globa 2.jpg
ZanimljivostiKraj godine ispunjava želje ovim horoskopskim znakovima: Zbog svega što ste radili tokom 2025. u decembru dobijate nagrade
Ilustracija - krug Zodijaka
ZanimljivostiDo kraja godine ova 3 horoskopska znaka okrenuće točak sreće: Sve što treba da urade je da krenu napred
Ilustracija - krug Zodijaka
ZanimljivostiPredstojeći planetarni aspekti uticaće na svaki horoskopski znak: Lav se oseća kao na vrhu sveta, a Ribe pate
Majanski horoskop

Devojke u ovom znaku mogu da nateraju svakog da se zaljubi u njih Izvor: TikTok/anna.halk