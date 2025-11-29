Slušaj vest

Na društvenim mrežama pojavio se snimak koji je u kratkom vremenu dirnuo ogroman broj ljudi. Reč je o emotivnom ponovnom susretu psa i njegove vlasnice nakon godinu dana razdvojenosti — trenutku koji je osvojio srca gledalaca širom regiona.

Prvi trenutak susreta

Na početku snimka pas nesigurno prilazi ženi. Njegovi spori koraci i nežan pogled odaju zbunjenost, kao da ne sme da poveruje da ponovo vidi svoju vlasnicu. Kada mu ona pruži ruku, sve sumnje nestaju — dodir je dovoljan da pas prepozna osobu koju je dugo čekao.

Eksplozija emocija

Nakon tog trenutka, pas naglo menja ponašanje: počinje da maše repom, skače oko nje i gotovo pršti od sreće. Njegova reakcija jasno pokazuje koliko mu je nedostajala i koliko snažne emocije psi mogu da pokažu prema ljudima koje vole.

Reakcije gledalaca

Video je u kratkom roku sakupio hiljade pregleda i veliki broj komentara. Mnogi korisnici priznali su da ih je scena iskreno dirnula, dok drugi pišu da je ovo još jedan dokaz koliko su psi privrženi svojim vlasnicima i koliko duboko osećaju.

