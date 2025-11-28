Slušaj vest

Decembar 2025. donosi snažne astrološke pomake, među kojima se posebno izdvajaju uticaji Marsa i Jupitera na polje karijere i finansija.

Ako već duže razmišljate da pokucate na vrata nadređenog i iznesete svoje zahteve, a rođeni ste u nekom od ovih znakova Zodijaka, decembar je vaš mesec!Astrološka slika vam ide u prilog, a energija je idealna za hrabre poteze koji se tiču posla i novca.

1. Jarčevi, vreme je da naplatite trud!

Jarac Foto: Marek Tyczyński / Panthermedia / Profimedia

Jarčevi konačno dobijaju priznanje za dugogodišnji rad, disciplinu i lojalnost. Jupiter snažno aktivira njihov sektor karijere, što donosi pohvale, nove odgovornosti i prostor za pregovore.

Zašto da traži povišicu? Zato što autoriteti uviđaju njihovu vrednost i žele da ih zadrže.

Najbolji trenutak: Druga polovina decembra jer se tada otvaraju finansijski kanali i postoji velika šansa da njihov zahtev bude prihvaćen.

2. Bikovi ulaze u fazu finansijskog rasta

Bik Foto: Marek Tyczyński / Panthermedia / Profimedia

Bikovima decembar donosi stabilnost i konkretne rezultate. Planete im otvaraju vrata realnih finansijskih dogovora, posebno ako su u poslednjih nekoliko meseci preuzeli veće obaveze ili završili važne projekte.

Zašto da traži povišicu? Jer poslodavci prepoznaju njihov kvalitet i pouzdanost, pa postoji spremnost da ih nagrade.

Najbolji trenutak: Početak decembra pošto je idealan za razgovor, pregovore i ozbiljne dogovore.

3. Škorpijama je vreme za hrabre poteze

Škorpija Foto: Shutterstock

Škorpije u decembru imaju snažnu mentalnu energiju, oštru intuiciju i osećaj kada treba da deluju. Njihov sektor finansija dobija vetar u leđa, pa se posebno nagrađuju oni koji rade u dinamičnim ili odgovornim oblastima.

Zašto da traži povišicu? Zato što planetarni aspekti donose podršku i povećanu šansu da šefovi budu otvoreni za njihove argumente.

Najbolji trenutak: Oko sredine decembra jer se tada najjače aktivira sektor novca.

