Ko treba da traži povišicu u decembru? Ova 3 znaka imaju najveće šanse ako pokušaju u najmoćnijem delu meseca
Decembar 2025. donosi snažne astrološke pomake, među kojima se posebno izdvajaju uticaji Marsa i Jupitera na polje karijere i finansija.
Ako već duže razmišljate da pokucate na vrata nadređenog i iznesete svoje zahteve, a rođeni ste u nekom od ovih znakova Zodijaka, decembar je vaš mesec!Astrološka slika vam ide u prilog, a energija je idealna za hrabre poteze koji se tiču posla i novca.
1. Jarčevi, vreme je da naplatite trud!
Jarčevi konačno dobijaju priznanje za dugogodišnji rad, disciplinu i lojalnost. Jupiter snažno aktivira njihov sektor karijere, što donosi pohvale, nove odgovornosti i prostor za pregovore.
Zašto da traži povišicu? Zato što autoriteti uviđaju njihovu vrednost i žele da ih zadrže.
Najbolji trenutak: Druga polovina decembra jer se tada otvaraju finansijski kanali i postoji velika šansa da njihov zahtev bude prihvaćen.
2. Bikovi ulaze u fazu finansijskog rasta
Bikovima decembar donosi stabilnost i konkretne rezultate. Planete im otvaraju vrata realnih finansijskih dogovora, posebno ako su u poslednjih nekoliko meseci preuzeli veće obaveze ili završili važne projekte.
Zašto da traži povišicu? Jer poslodavci prepoznaju njihov kvalitet i pouzdanost, pa postoji spremnost da ih nagrade.
Najbolji trenutak: Početak decembra pošto je idealan za razgovor, pregovore i ozbiljne dogovore.
3. Škorpijama je vreme za hrabre poteze
Škorpije u decembru imaju snažnu mentalnu energiju, oštru intuiciju i osećaj kada treba da deluju. Njihov sektor finansija dobija vetar u leđa, pa se posebno nagrađuju oni koji rade u dinamičnim ili odgovornim oblastima.
Zašto da traži povišicu? Zato što planetarni aspekti donose podršku i povećanu šansu da šefovi budu otvoreni za njihove argumente.
Najbolji trenutak: Oko sredine decembra jer se tada najjače aktivira sektor novca.
(Kurir.rs/Glossy)
